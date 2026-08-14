CANAL RCN
Deportes

Juan Guillermo Cuadrado respondió al interés del DIM: ¿Regresará?

El histórico jugador colombiano fue buscado en este mercado de fichajes por el equipo donde debutó como profesional en 2008.

Juan Guillermo Cuadrado DIM
FOTO: @DIM_Oficial

Ángel Ballén

agosto 14 de 2026
08:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Independiente Medellín dio uno de los golpes más fuertes en el mercado de fichajes del fútbol colombiano tras anunciar el regreso de Juan Fernando Quintero. Sin embargo, desde las directivas del club dejaron claro que no era su único objetivo para esta temporada.

Dayro Moreno y más jugadores de Once Caldas se unen a labores de ayuda en Manizales
RELACIONADO

Dayro Moreno y más jugadores de Once Caldas se unen a labores de ayuda en Manizales

Daniel Ossa, presidente del equipo, habló con Caracol Radio y manifestó que hubo diálogos para concretar el regreso de un ídolo de la institución como Juan Guillermo Cuadrado, pero el jugador no se mostró interesado en regresar al fútbol colombiano.

¿Qué dijo el presidente del DIM sobre Cuadrado?

Cuando Ossa fue consultado sobre diálogos para concretar el fichaje de Cuadrado, explicó que sí alcanzaron a conversar, pero el jugador fue claro desde el primer momento le explicó que su familia no quiere estar en Colombia, por ahora.

Hablamos con él, fue vía telefónica y me dijo 'panita, ahorita no, con la familia estamos mirando otras cositas', y le dijo que solamente quiero que sepa que en el momento en el que pueda volver a Colombia, sea al DIM.

El directivo pidió a la hinchada del DIM no tomarse mal la decisión de Cuadrado. "Él solamente tiene otro estilo de vida, cuando uno sale del país y cuando la familia logra acomodarse por fuera del país, eso es válido que la familia no quiera regresar".

¿Qué ha dicho Cuadrado sobre regresar al fútbol colombiano?

En una entrevista reciente con el exjugador de la Juventus con DSports Colombia, expresó que llegó a plantearle la propuesta a su familia tras acercamientos de diferentes clubes, pero no estuvieron muy de acuerdo con la posibilidad.

La verdad en este momento estamos hablando de unas propuestas de mi representante en la MLS, México y Europa. La verdad cuando habló con mi esposa no está tan de acuerdo, pero la verdad sí me gustaría regresar. No puedo pensar solamente en mí, sino en lo mejor para la familia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mercado de Fichajes

Bomba en Italia: Jhon Lucumí da el salto a gigante de la Serie A por 20 millones de euros

FC Barcelona

Luis Suárez podría dar el salto a un gigante del fútbol: Fabrizio Romano lo informó

James Rodríguez

"Seré el primero en entregar apoyos": James Rodríguez llama a reconstruir Colombia tras el terremoto

Otras Noticias

Inpec

Funcionarios del Inpec se han convertido en guardianes de la vida tras el sismo de 7,4 en Colombia

Incluso habiendo perdido, algunos de ellos, sus hogares y familias, han estado trabajando en la recuperación de los sectores más afectados y la búsqueda de personas entre los escombros.

Finanzas personales

Arriendos tras el sismo en Colombia: ¿está obligado a pagar el canon si la casa quedó inhabitable?

Aclaran el pago del canon de arrendamiento en Colombia tras el terremoto. Descubra si puede suspender la cuota o terminar el contrato sin penalidad.

Fútbol internacional

¿Reaccionó en la morgue? Revelan la verdad sobre el futbolista que murió de manera inesperada en pleno partido

Epa Colombia

Pareja de 'Epa Colombia' reapareció en redes sociales y tuvo nueva reacción tras su traslado: ¿cuál fue?

Invima

Invima prohibió la venta de popular marca de exfoliante en Colombia