Juan Guillermo Cuadrado respondió al interés del DIM: ¿Regresará?

Independiente Medellín dio uno de los golpes más fuertes en el mercado de fichajes del fútbol colombiano tras anunciar el regreso de Juan Fernando Quintero. Sin embargo, desde las directivas del club dejaron claro que no era su único objetivo para esta temporada.

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Daniel Ossa, presidente del equipo, habló con Caracol Radio y manifestó que hubo diálogos para concretar el regreso de un ídolo de la institución como Juan Guillermo Cuadrado, pero el jugador no se mostró interesado en regresar al fútbol colombiano.

¿Qué dijo el presidente del DIM sobre Cuadrado?

Cuando Ossa fue consultado sobre diálogos para concretar el fichaje de Cuadrado, explicó que sí alcanzaron a conversar, pero el jugador fue claro desde el primer momento le explicó que su familia no quiere estar en Colombia, por ahora.

Hablamos con él, fue vía telefónica y me dijo 'panita, ahorita no, con la familia estamos mirando otras cositas', y le dijo que solamente quiero que sepa que en el momento en el que pueda volver a Colombia, sea al DIM.

El directivo pidió a la hinchada del DIM no tomarse mal la decisión de Cuadrado. "Él solamente tiene otro estilo de vida, cuando uno sale del país y cuando la familia logra acomodarse por fuera del país, eso es válido que la familia no quiera regresar".

¿Qué ha dicho Cuadrado sobre regresar al fútbol colombiano?

En una entrevista reciente con el exjugador de la Juventus con DSports Colombia, expresó que llegó a plantearle la propuesta a su familia tras acercamientos de diferentes clubes, pero no estuvieron muy de acuerdo con la posibilidad.