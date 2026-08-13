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Dayro Moreno y más jugadores de Once Caldas se unen a labores de ayuda en Manizales

El capitán de Once Caldas y varios de sus compañeros se pusieron en la tarea de brindar ayudas a los damnificados por el terremoto.

Dayro Moreno y jugadores de Once Caldas
FOTO: Redes sociales

Ángel Ballén

agosto 13 de 2026
05:44 p. m.
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Los jugadores de Once Caldas se encontraban en Montería al momento del fuerte terremoto que impactó a Colombia el lunes 10 de enero, pues el domingo habían enfrentado a Jaguares de Córdoba, razón por la cual hubo mucha angustia al interior del plantel.

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El equipo viajó a Bogotá por el calendario de competencia que tenían, pero desde la capital del país expresaron su decisión de regresar a Manizales, para verificar cómo estaban sus familiares cercanos y ayudar en lo posible a las personas que resultaron damnificadas.

Finalmente los miembros del plantel lograron desplazarse hacia la capital caldense, donde nada más al llegar, varios de ellos salieron a las calles para colaborar en labores de rescate y ofrecer alimentos a rescatistas y víctimas.

En imágenes: jugadores de Once Caldas en Manizales

En redes sociales, las personas comenzaron a compartir imágenes de los jugadores de Once Caldas ofreciendo ayuda humanitaria. Uno de ellos fue Dayro Moreno, capitán del plantel, quien estaba como voluntario en centro de acopio.

Moreno y varios de sus compañeros hicieron presencia desde la mañana de este martes 13 de agosto en el Coliseo Menor, donde ayudaron a organizar las ayudas que han llegado a Manizales para las diferentes víctimas.

Además, Mateo Zuleta estuvo junto a las barras del equipo ayudando a retirar escombros de puntos críticos tras el sismo de 7,4 de magnitud, dejando claro que para ellos el fútbol está en un segundo plano, respaldando la postura expresada previamente por el técnico Hernán Darío Herrera.

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