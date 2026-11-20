Juan Fernando Quintero volvió a ser convocado para un partido con Independiente Medellín después de sumar más de 10 ausencias por lesión. El volante fue convocado para la fecha 1 de los cuadrangulares finales ante Santa Fe y se espera que vuelva a sumar minutos tras casi dos meses sin actividad.

En medio de la expectativa por su regreso, comenzó a circular un rumor que no es lejano a la trayectoria reciente de Quintero. En algunos medios de Argentina se reveló que el jugador estaría interesado en tener un nuevo ciclo en River Plate para el año 2027.

¿'Juanfer' de vuelta a River Plate?

Tras el rumor sobre el posible cuarto ciclo en River Plate, su representante tuvo que hablar con los medios para calmar las aguas, principalmente considerando que Independiente Medellín se encuentra en un tramo determinante de la temporada.

En diálogo con el periodista Germán García Grova, Rodrigo Riep, representante de Quintero, explicó que los rumores son falsos y que quiere quedarse cumpliendo con su vínculo con el DIM.

No es verdad que Juan Fernando Quintero quiera volver a River en este momento. Está muy bien en Independiente Medellín y pretende continuar ahí.

La relación de 'Juanfer' Quintero y River Plate

Quintero llegó por primera vez a River Plate en enero de 2018 por pedido del técnico Marcelo Gallardo. Tras un ciclo exitoso y superar una lesión de ligamentos cruzados, tomó la decisión de irse al fútbol de China en 2021, donde estuvo por un año antes de volver al 'Millonario'.

'Juanfer' se fue nuevamente en enero de 2024 por un inconveniente económico en Argentina, llegando a Junior de Barranquilla por seis meses. Pasó por Racing de Avellaneda, estuvo otros seis meses en América de Cali y en julio de 2025 aterrizó otra vez en Buenos Aires para firmar con River Plate.

Estuvo un año más en este club, pero debido a las diferencias con el técnico de ese momento, Eduardo Coudet, volvió a irse y fue anunciado a mediados de 2026 como nuevo jugador de Independiente Medellín, donde todavía está en deuda con la hinchada.