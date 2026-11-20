Junior de Barranquilla comenzó a armar su nómina para 2027 de manera oficial, tras terminar la competencia en el fútbol colombiano para este año. El equipo presentará a su nuevo director técnico, ya se conocen los nombres de las primeras salidas y ahora se habla de refuerzos.

En cuanto al DT, el uruguayo Jorge Bava ya llegó a la capital del Atlántico para formalizar el acuerdo que iría hasta diciembre del próximo año. En diálogo con 'Habla Deportes', explicó que quería llegar cuanto antes para planificar lo que se viene.

Sobre las salidas, varios jugadores no renovarían y su contrato va hasta diciembre de este año. Se trata de Juan David Ríos, Jefferson Martínez, Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez y Harold Rivera. Además, Francisco Fydriszewski ya habría arreglado el fin de su vínculo contractual.

¿Quién llegaría a Junior de Barranquilla para 2027?

Junior ya tendría listo a su primer refuerzo para la próxima temporada. Se trata del volante cesarense, Brayan Rovira, quien termina contrato con Deportes Tolima en diciembre y arreglaría su llegada al 'Tiburón' en condición de agente libre.

La información fue entregada por el periodista de Win Sports, Mariano Olsen, asegurando que el fichaje está cerca de concretarse. De momento, hay que esperar a que el jugador salga oficialmente de Tolima.

¿Quién es Brayan Rovira?

Brayan Rovira es un volante de 29 años que se formó como futbolista en las categorías inferiores de Atlético Nacional, club en el que debutó como profesional en 2015. Tuvo un par de ciclos en este club y también pasó por préstamos en clubes como Envigado, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima y Universidad Católica de Chile.

En sus años como jugador de Atlético Nacional sumó cuatro títulos a su historial, aunque solo fue importante en la Copa Colombia de 2021. Para el año 2024 volvió a Deportes Tolima firmando un contrato por 3 años tras adquirir sus derechos deportivos.