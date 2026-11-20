Luis Díaz no tiene actividad desde el pasado 21 de octubre de 2026, día en el que ingresó en el minuto 68, en el partido de Champions League vs. Arsenal, pero salió en los últimos minutos por molestias musculares.

Los exámenes indicaron que el extremo de la Selección Colombia sufrió una rotura fibrilar muscular en su isquiotibial izquierdo y que su tiempo de incapacidad podría ser entre dos y cuatro semanas.

En medio de esa coyuntura, Luis Díaz regresó a entrenamientos el pasado 12 de noviembre, iniciando con sesiones individuales y, posteriormente, uniéndose al resto del grupo.

Por lo tanto, la prensa le consultó al cuerpo técnico del Bayern Múnich si Luis Díaz ya estaba habilitado para el partido de este viernes 20 de noviembre vs. Colonia y se entregó una respuesta contundente. ¿Cuál fue?

Esta fue la nueva decisión que tomó el Bayern Múnich con Luis Díaz tras su lesión

Vincent Kompany, el director técnico del Bayern Múnich, planteó que Luis Díaz no está convocado para el enfrentamiento vs. Colonia, pero que podría volver a las canchas la próxima semana.

"'Lucho' está muy bien. Ha tenido una buena semana, pero para este partido todavía es demasiado pronto", indicó el estratega.

"Esperamos que pueda volver a tener minutos en los próximos siete días", concluyó.

¿A qué hora juega hoy el Bayern Múnich de Luis Díaz vs. el Colonia?

El partido entre Bayern Múnich y Colonia será este viernes, a las 2:30 de la tarde (hora de Colombia), en el estadio Allianz Arena.

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Hasta el momento, en nueve partidos jugados, el Bayern Múnich ha sumado 21 puntos y se encuentra compartiendo el liderato de la Bundesliga con el Borussia Dortmund.

Entre tanto, el Colonia tan solo ha sumado nueve puntos, está en la casilla quince y tiene una diferencia de gol de -4.