El Servicio Geológico Colombiano ha confirmado varios temblores este viernes 20 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial, el primero fue a las 12:35 de la madrugada, en el océano Pacífico. ¿Dónde han sido los demás? ¿Cuáles han sido las magnitudes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 20 de noviembre de 2026

12:35 p.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 118 kilómetros de Francisco Pizarro (Nariño), a 121 de Mosquera (Nariño) y a 127 de San Andrés de Tumaco (Nariño).

Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 20 de noviembre de 2026

2:26 a.m.

Epicentro: Toledo, Norte de Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Toledo (Norte de Santander), a 18 de Labateca (Norte de Santander) y a 25 de Herrán (Norte de Santander).

3:05 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 131 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 7 de Villanueva (Santander).

3:10 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 27 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 27 de Roncesvalles (Tolima) y a 29 de San Antonio (Tolima).

3:33 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Jordán (Santander), a 5 de Los Santos (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).

5:38 a.m.

Epicentro: Aratoca, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Cepitá (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

6:42 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 3.8.

Profundidad: 30 kilómetros.

Municipios cercanos: a 52 kilómetros de La Palma (Panamá), a 56 de Acandí (Chocó) y a 62 de El Real de Santa María (Panamá).

6:59 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 25 de Rioblanco (Tolima) y a 26 de San Antonio (Tolima).