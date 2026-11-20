Miles de clientes en Colombia reportaron durante la mañana de este viernes 20 de noviembre de 2026 inconvenientes para ingresar y operar en la aplicación móvil Mi Bancolombia.

Ante la masiva reacción en redes sociales, la entidad financiera confirmó que tiene conocimiento de las fallas y aseguró que sus equipos técnicos trabajan para restablecer el servicio lo antes posible.

De acuerdo con los mensajes compartidos por los clientes en plataformas digitales y reportes de medios en ciudades como Bogotá y Medellín, las intermitencias afectan principalmente el acceso y las operaciones cotidianas dentro de la aplicación móvil. Entre los inconvenientes señalados se destacan:

Dificultades o bloqueos al intentar iniciar sesión en la app Mi Bancolombia.

Imposibilidad de realizar transferencias de dinero en el momento.

Problemas para efectuar el pago de facturas y obligaciones diarias.

Respuesta oficial de Bancolombia y canales alternativos

A través de sus canales oficiales, el banco pidió comprensión a sus usuarios y ratificó que se encuentra atendiendo la contingencia para normalizar la operación de su aplicación móvil. Sin embargo, hasta el momento la entidad no ha precisado cuál es la causa técnica exacta del fallo ni una hora estimada para la recuperación total de la herramienta.

"Hola, presentamos intermitencias en algunos servicios digitales que pueden afectar pagos, transferencias a Nequi y operaciones con Llaves o QR. Trabajamos para restablecerlos", se leyó.