El cantante vallenato Peter Manjarrés reveló nuevos detalles sobre el estado de salud de Kbeto Zuleta, luego de visitarlo en Barranquilla. En una entrevista con Tropicana, el artista contó que su colega está consciente, aunque todavía no dimensionaría todo lo que ocurrió desde el accidente que sufrió junto con su agrupación.

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El bus en el que viajaba con los integrantes de su agrupación regresaba de una presentación cuando cayó desde un puente sobre el río Ariguaní el pasado 26 de octubre.

El siniestro dejó tres integrantes de la agrupación fallecidos: Harold David Santana Martínez, guitarrista; Geovanny Lobo, corista, y Radamel Uribe, quien murió posteriormente debido a las lesiones sufridas en el siniestro.

¿Qué dijo Peter Manjarrés sobre el estado de Kbeto Zuleta?

Durante la conversación, Manjarrés aseguró que Kbeto estaba despierto y consciente cuando ocurrió el accidente, pero todavía no le han contado todo lo que pasó, principalmente lo que tiene que ver con la muerte de algunos de sus compañeros.

Él no dimensiona lo que pasó porque yo me imagino que no le han dicho todo lo de los muertos, me imagino.

Además, explicó que su colega avanza bien en su recuperación y que estaría sorprendido de todo el apoyo que ha recibido y la solidaridad de demás artistas vallenatos. "Él está impresionado, no dimensiona todo lo que pasó".

Abelardo De La Espriella visitó a Kbeto Zuleta en la clínica

Otro de los detalles que reveló Peter Manjarrés fue la visita del presidente Abelardo De La Espriella al centro médico donde se encuentra Kbeto en Barranquilla. “Allá estuvo también el presidente de la República visitándolo”, contó durante la entrevista.

De acuerdo con un relato publicado previamente por Publimetro, Kbeto habría reaccionado con sorpresa cuando se enteró de la visita y preguntó: “¿qué vino a hacer aquí?”. Para Manjarrés, esta reacción también reflejaría que su colega todavía está asimilando el respaldo que ha recibido después del accidente.