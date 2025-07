‘JuanFer’: “Falcao sigue siendo el jugador más importante de nuestra historia”

Juan Fernando Quintero no ocultó su admiración por Radamel Falcao García en una conversación íntima con la periodista Eva Rey. El talentoso volante antioqueño habló desde el corazón sobre lo que significa el ‘Tigre’ para el fútbol colombiano y defendió con firmeza su legado, a pesar de las críticas que recibió en su etapa con Millonarios. Para ‘JuanFer’, más allá de cualquier opinión dividida, Falcao sigue siendo una leyenda viviente.

“Yo amo a Falcao, es mi amigo, es mi hermano y me duele”, expresó con emoción el exjugador de River Plate y Junior de Barranquilla. En sus palabras, dejó claro que la grandeza del delantero samario no se empaña por el maltrato de algunos sectores de la afición rival. “Sigue siendo el jugador más importante de nuestra historia. Se lo dije como amigo: cumplió su sueño de jugar en su equipo del alma, pero siento que no hubo respeto hacia alguien como él”.

Defensa total ante las críticas y el maltrato

Quintero también criticó la manera en que algunos hinchas han sido crueles con Falcao, especialmente tras su llegada a Millonarios, un gesto que para muchos fue el cierre dorado de una carrera ejemplar. Sin embargo, no todos lo recibieron con los brazos abiertos. “Es normal hablar de Falcao porque es el líder, porque es alguien con mucha jerarquía, con mucha historia, pero ya ir a la crueldad es diferente”, lamentó el mediocampista.

Para el antioqueño, el fútbol debe entenderse como un deporte colectivo y no una carga que deba llevar un solo jugador. “Hay momentos que vas a solucionar tú, pero también hay momentos en los que tus compañeros lo hacen. Así es este juego”, afirmó. Finalmente, hizo una reflexión sobre el respeto que debe mantenerse hacia el ser humano más allá del futbolista: “Está bien que critiquen nuestro trabajo, pero cuando se meten en lo personal, ahí cambia todo”.

Las palabras de Quintero no solo reflejan un profundo respeto por Falcao, sino también un llamado a valorar más a las figuras históricas del país, especialmente cuando deciden volver y cumplir sus sueños en el fútbol colombiano.