No fue por el periodismo ni por el VAR: esta sería la razón de la salida de Falcao de Millonarios

La salida de Radamel Falcao de Millonarios tomó un giro inesperado. Cuando parecía que las razones de su despedida con el club bogotano eran claras, reconocido periodista reveló otra versión, para él, la oficial.

Según Paulo César Cortés, en el programa El Parche del Fútbol de Alerta Bogotá, la verdadera causa de la no continuidad de Falcao con Millonarios fue una oferta salarial menor a la que el delantero percibía, una afirmación que, según el periodista, seguramente será negada desde la interna del club, pero él la sostuvo con firmeza.

Esta revelación sacudió de inmediato las teorías que circularon con fuerza, como las críticas del periodismo o las condiciones impuestas por la Dimayor a Falcao.

El periodista Jorge Bermúdez, en el mismo espacio, respaldó la idea de que estas no fueron las motivaciones. La controversia se alimentó aún más con una particular publicación en Instagram del arquero de Millonarios, Álvaro Montero.

Tras el comunicado del club agradeciendo a Falcao y anunciando su salida, Montero compartió una historia con la canción de Silvestre Dangond que dice: "Yo no me como ese cuento, a ese cuento le hace falta un pedazo". A esto, Montero añadió un enigmático texto: "Tigre no estaban preparados".

¿Por qué Falcao no renovó con Millonarios?

La versión de la salida de Falcao en la opinión pública fue desmentida por el periodista Paulo César Cortés revelando que el 'tigre' recibió una oferta salarial menor por parte de Millonarios.

A esto se sumó el enigmático mensaje del arquero Álvaro Montero en sus redes sociales, quien, a través de una canción y una frase directa "Tigre no estaban preparados" parece insinuar que hay algo detrás del oficial comunicado.

Historia de Instagram de Montero sobre Falcao y Millonarios

La historia de Instagram de Montero sobre Falcao y Millonarios insinuó claramente que las razones de la no continuidad del 'Tigre' no son las que salieron a la luz.

Al usar una canción con la frase "Yo no me como ese cuento, a ese cuento le hace falta un pedazo", y añadir su propio comentario "Tigre no estaban preparados", Álvaro Montero podría haber sugerido que existe una verdad oculta o, al menos, una versión incompleta de los hechos.

Esta publicación de un jugador clave de la plantilla, que además compartió el vestuario y conoce las dinámicas internas del club, refuerza la idea de que la historia va más allá y que las condiciones para la continuidad de Falcao no fueron las óptimas para que siguiera jugando con el club de sus amores.