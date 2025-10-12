Juez ordenó allanamiento de la AFA y 30 clubes del fútbol argentino por presunto lavado de dinero

La policía argentina llevó a cabo este martes 9 de diciembre una serie de allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en instalaciones de diversos clubes, como parte de una investigación por presunto lavado de dinero.

La acción judicial, que incluyó entre 25 y 30 operativos simultáneos según fuentes policiales, tuvo como objetivo recabar información contable en el marco de una causa que estalla a pocos meses de que la selección nacional defienda su título mundial.

Los procedimientos alcanzaron el predio de la AFA en Ezeiza, junto con sedes de clubes como Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield. La policía federal detalló que la inspección abarcó también domicilios particulares vinculados a la investigación, reforzando la profundidad del operativo.

La entidad que provocó los allanamientos

La justicia busca documentación relacionada con la financiera Sur Finanzas, entidad señalada por presuntas maniobras fraudulentas y patrocinadora relevante dentro del ecosistema del fútbol argentino.

Esta financiera había sido denunciada en noviembre por la Dirección General Impositiva debido a una presunta evasión de más de 800.000 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 550 millones de dólares al cambio oficial.

Sur Finanzas participó en numerosas operaciones vinculadas al fútbol argentino y está asociada al empresario Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia. En 2024 fue patrocinador oficial tanto de la Liga Profesional como de la selección argentina, lo que aumenta la relevancia institucional de la investigación.

Las delicadas conductas que buscan establecer en Argentina

La investigación también abarca operaciones financieras complejas. Medios locales informaron que se indaga si la entidad utilizaba testaferros para otorgar préstamos a clubes a cambio de contraprestaciones como derechos de transmisión, además de evaluar posibles maniobras coordinadas de evasión impositiva.

Ante ello, la fiscalía ordenó levantar el secreto bancario de 17 clubes involucrados para avanzar en el análisis contable y financiero.

Este nuevo proceso judicial llega en un momento de tensión institucional: Tapia mantiene un conflicto con el gobierno de Javier Milei en torno al debate sobre convertir los clubes en sociedades anónimas deportivas (SAD), figura que los estatutos de la AFA no permiten.