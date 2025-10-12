VIDEOS: así se vivió el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 10 de diciembre de 2025

En la madrugada de este 10 de diciembre de 2025, exactamente a las 3:27, se reportó un temblor de 5.8 en el país.

El epicentro, de acuerdo a lo revelado por el Servicio Geológico Colombiano, fue en Los Santos, Santander. Además, este movimiento telúrico tuvo una intensidad instrumental de 5 (leve), una profundidad de 150 kilómetros y una intensidad percibida de 6 (daño leve).

Los municipios en los que más se sintió este temblor fue en Jordán, Santander, que estuvo a 14 kilómetros del epicentro, y Betulia, Santander, que quedó a 17 kilómetros.

No obstante, este movimiento telúrico también se sintió en:

Bogotá.

Antioquia.

Boyacá.

Caldas.

Tolima.

Risaralda.

Quindío.

Meta.

Norte de Santander.

Casanare.

Bolívar.

Cesar.

Córdoba.

Magdalena.

Valle del Cauca.

Huila.

Atlántico.

Guaviare.

Arauca.

Chocó.

En medio de esa coyuntura, tras el temblor, los ciudadanos de diferentes zonas del país grabaron cómo se vivió la vibración repentina y publicaron los videos en las redes sociales.

En video: así se vivió el fuerte temblor reportado en Colombia hoy 10 de diciembre de 2025

En redes sociales como X, un ciudadano identificado como Carlos Bernal mostró que las lámparas de su casa comenzaron a moverse de lado a lado y reconoció que sintió un susto considerable.

Mientras tanto, una cámara de seguridad de Bogotá, que fue compartida por un ciudadano identificado como Alexander Vega, dejó ver que los cables de electricidad se movieron de arriba hacia abajo durante el temblor.

Y, adicionalmente, otro ciudadano de Bogotá mostró que las alarmas de su conjunto comenzaron a sonar y que varias personas salieron de sus casas.

El Servicio Geológico Colombiano se pronunció tras el fuerte temblor de este 10 de diciembre de 2025: esto dijo

Freddy Tovar, el sismólogo de la red Sismológica Nacional de Colombia, emitió un balance sobre las 5:00 de la mañana y afirmó lo siguiente:

"Hemos recibido más de 4.000 reportes a lo largo del territorio colombiano y en más de 482 municipios, especialmente en los departamentos de Cundinamarca, Santander, Antioquia y Bogotá", inició planteando.

"Les recordamos a la comunidad que la región de la Mesa de los Santos es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Aquí encontramos lo que denominamos 'nido sísmico', que libera energía todos los días", concluyó.