Este sería el valor del salario mínimo tras propuesta del 16% por parte de centrales obreras

Desde el pasado 1 de diciembre, la discusión sobre la cifra del salario mínimo se ha venido tratando entre el Gobierno Nacional, los gremios empresariales y las centrales obreras.

El Gobierno Nacional ha impulsado con fuerza una cifra de aumento que se acerca al 13,3 %, la cual, si se llegara a concretar, elevaría significativamente el ingreso base de millones de trabajadores.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció la propuesta de los gremios empresariales y centrales obreras. En un movimiento que busca proteger el poder adquisitivo de millones de colombianos frente a las presiones inflacionarias, las centrales obreras destaparon su carta inicial: un ambicioso incremento del 16% sobre el salario mínimo legal vigente (SMLV).

En esto quedaría el salario mínimo con la propuesta del 16%

Si la propuesta del 16% de las centrales obreras prosperara, el salario mínimo mensual en Colombia experimentaría un aumento significativo que regiría a partir del 1 de enero de 2026. Tomando como base el SMLV de 2025, que fue de $1.423.500 sin auxilio de transporte, las cifras se proyectarían de la siguiente manera:

Salario Mínimo 2025: $1.423.500 COP

Aumento Propuesto (16%): $1.423.500 x 0.16 = $227.760 COP

Nuevo Salario Mínimo 2026 (sin auxilio de transporte): $1.423.500 + $227.760 = $1.651.260 COP

A esta cifra se sumaría el auxilio de transporte, que también sería objeto de un incremento. Aunque el auxilio de transporte de 2025 fue de $200.000, si este componente también se ajustara en un 16%, el valor total que recibirían los trabajadores ascendería a cerca de $1.883.260 COP ($1.651.260 de salario base más un auxilio de transporte reajustado a aproximadamente $232.000).

¿Qué proponen los sectores?

El debate en la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales se ha calentado rápidamente. Mientras que el Ejecutivo y las centrales obreras (como la CUT, CGT y CTC) defienden la necesidad de un alza de doble dígito para impulsar el poder adquisitivo y la demanda interna, los gremios empresariales han manifestado su fuerte rechazo, argumentando que un aumento tan ambicioso excede los parámetros técnicos de la economía.

Las proyecciones más moderadas, que tienen en cuenta el cierre de la inflación de 2025 (proyectada alrededor del 5,5 %) y una cifra de productividad baja (cercana al 0,91 %), sitúan el aumento técnico entre el 6,3 % y el 6,4 %. Bajo este escenario, el salario mínimo para 2026 apenas superaría los $1.513.400 pesos.

Los empresarios advierten que imponer un aumento superior al 10 % o 11 % podría resultar en un aumento del costo total por empleado a cifras cercanas a los $2.800.000 mensuales, dificultando la formalización y la contratación en pequeñas y medianas empresas.