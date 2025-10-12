CANAL RCN
En vivo | Premio Nobel de Paz es entregado a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana

Siga en vivo la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz 2025, que tiene lugar este 10 de diciembre en el Ayuntamiento de Oslo.

diciembre 10 de 2025
06:53 a. m.
María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de Paz 2025 este 10 de diciembre, en una ceremonia que se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Oslo a partir de la 1 de la tarde, hora de Noruega.

Aunque se esperaba que Machado recibiera personalmente el premio, su madre y el Comité del Nobel confirmaron en las últimas horas que será su hija, Ana Corina Sosa, quien recibirá la medalla de oro y el diploma con el que la reconocerán.

Sin embargo, la programación de la ceremonia continuará con normalidad, contará con actuaciones artísticas y el discurso de presentación pronunciado por el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Cuatro presidentes latinoamericanos llegaron hasta Oslo, al igual que líderes de la oposición venezolana y el gran aliado de María Corina, Edmundo González.

¿Por qué reconocen a María Corina Machado con el Nobel de Paz?

En el último año, María Corina Machado se ha convertido en una figura notable de la oposición venezolana. Su lucha contra el régimen de Nicolás Maduro y el camino que emprendió durante la etapa electoral de 2024 la pusieron bajo los ojos del mundo.

El anuncio del galardón se dio el pasado 10 de diciembre, cuando el Comité del Nobel reconoció su “incansable defensa de la democracia frente al brutal gobierno de Nicolás Maduro”.

De acuerdo con los dirigentes de la organización, Machado es uno de los "ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina" y una "figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida".

