Dos jugadores de la selección Colombia sub-20 fueron desconvocados por indisciplina

La selección Colombia sub-20 se prepara para el Mundial y dos futbolistas tuvieron que abandonar la concentración por orden del cuerpo técnico.

Selección Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
09:53 a. m.
La preparación de la Selección Colombia Sub-20 rumbo al próximo Mundial sufrió un giro inesperado este viernes tras conocerse que dos de los futbolistas convocados fueron apartados del grupo por actos de indisciplina. Keimer Sandoval Rodríguez y John Edwin Montaño Preciado no continuarán bajo las órdenes del técnico César Torres, quien tomó la determinación de excluirlos de la concentración que se desarrolla desde hace dos semanas con miras a la máxima cita juvenil.

Aunque los detalles de la indisciplina no han sido revelados, el cuerpo técnico consideró que era necesario tomar una medida ejemplar para proteger el ambiente de trabajo y la unión del grupo. Colombia contaba con 25 futbolistas en la concentración y debía reducir la nómina a 21, número reglamentario para el certamen internacional. Con esta decisión, dos de los cuatro jugadores que no estarán en la lista final ya fueron definidos.

La disciplina, pilar en el proceso de César Torres

Desde su llegada al banquillo de la Sub-20, César Torres ha hecho énfasis en la importancia de la disciplina y el profesionalismo como valores fundamentales para construir un equipo competitivo. La medida adoptada, aunque drástica, busca enviar un mensaje claro al resto de la plantilla: el comportamiento fuera del campo es tan importante como el rendimiento dentro de él.

El entrenador y su cuerpo técnico confían en que este episodio sirva para reforzar la cohesión del grupo y evitar futuras situaciones que puedan afectar la preparación.

Concentración enfocada en el objetivo mundialista

La Selección Colombia Sub-20 mantiene su cronograma de entrenamientos, enfocada en mejorar su funcionamiento colectivo y en pulir detalles tácticos antes del torneo. El cuerpo técnico espera que, a pesar de este incidente, el equipo mantenga la concentración y la motivación necesarias para competir al máximo nivel. El grupo tendrá todavía varias semanas de trabajo antes de entregar la lista definitiva de 21 convocados.

