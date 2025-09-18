Oficial: el nuevo puesto de la Selección Colombia en el ránking FIFA tras clasificar al Mundial

La Selección Colombia vive un momento clave en su camino al Mundial 2026. Tras sellar su clasificación con dos victorias en septiembre, el combinado nacional ascendió al puesto 13 del Ranking FIFA 2025, dejando atrás la irregularidad que había mostrado en meses anteriores.

Así quedó la Selección Colombia en el ránking FIFA

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, acumuló 1.692 puntos y desplazó a México, que empató sus compromisos en la última fecha FIFA. Con esta actualización, Colombia se convierte en la tercera mejor selección de Sudamérica, solo por detrás de Argentina (3ª) y Brasil (6ª). Uruguay (15ª) y Ecuador (24ª) completan la lista de equipos de la región más destacados.

El progreso colombiano es significativo, ya que en las últimas dos ediciones del ranking se había mantenido en la casilla 14. Los triunfos 3-0 sobre Bolivia en Barranquilla y 3-6 contra Venezuela en condición de visitante resultaron determinantes para escalar una posición y confirmar su presencia en la próxima Copa del Mundo.

España, nuevo líder del Ranking FIFA

La gran sorpresa de esta actualización fue el cambio en la cima. España ascendió al primer lugar con 1.875 puntos, superando a Francia (2ª) y relegando a Argentina al tercer puesto tras más de dos años de dominio. Inglaterra se mantiene en la cuarta casilla, mientras que Portugal subió al quinto lugar.

Entre las novedades del top 10 también destacan Croacia (9ª) e Italia (10ª), que avanzaron posiciones, y la caída de Alemania, que descendió hasta la casilla 12 tras perder terreno en sus últimos partidos.

Importancia del ranking de cara al Mundial 2026

El Ranking FIFA no solo mide el rendimiento deportivo, sino que también define cabezas de serie para el sorteo mundialista. En el caso de Estados Unidos, México y Canadá, ya aseguraron esa condición por ser anfitriones. Los otros nueve cupos se asignarán a las selecciones mejor posicionadas en noviembre.

Para Colombia, llegar al top 9 parece poco probable en tan corto tiempo, pero los amistosos de octubre frente a México y Canadá serán vitales para sumar puntos y llegar con impulso al sorteo del 5 de diciembre en Washington.