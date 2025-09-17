¡Bombazo! Poderosa selección podría no jugar el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya se está comenzando a palpitar, a falta de que terminen de confirmarse cuáles son todas las selecciones que estarán presentes.

Sin embargo, aunque una de las selecciones más importantes y 'poderosas' está en el primer lugar en las Eliminatorias de la UEFA, podría tener riesgo de no participar en la cita mundialista.

La Selección de España podría estar en riesgo de no jugar el Mundial 2026

Tras las protestas propalestinas que se llevaron a cabo en la Vuelta a España y que, incluso, causaron que la última etapa no pudiera terminarse, gran parte del Gobierno de ese país ha estado de acuerdo con lo que realizaron los manifestantes.

De hecho, el presidente Pedro Sánchez aseguró que sentía admiración por las personas que se movilizaron a favor de Palestina e indico que, al igual que ha pasado con Rusia, Israel no debería participar en ninguna competencia deportiva.

En medio de esa coyuntura, Patxi López, el portavoz del Partido Socialista Obrero Español, estuvo presente el pasado 16 de septiembre de 2025 en una rueda de prensa que se llevó a cabo en el Congreso y dejó abierta la posibilidad de que su selección no juegue el Mundial en caso de que esté presente Israel.

Y es que una periodista le preguntó que si la Selección de España debería estar presente en el Mundial del 2026, a pesar de que clasifique Israel, y él respondió.

"Nosotros lo que hacemos es instar a todas las sociedades deportivas para que excluyan a Israel, así como se hizo con Rusia. Hablaremos como en otras ocasiones con la comunidad internacional para que esto pueda ser así", comenzó declarando el portavoz Patxi López.

"Le pediremos a quien decide que excluya a Israel, pero ya lo valoraremos (la posibilidad de que la Selección de España no juegue el Mundial)", agregó.

¿Cómo va la Selección de España en las Eliminatorias para clasificar al Mundial 2026?

En estos momentos, tras los primeros partidos jugados, España, que está ubicada en el grupo D junto a Georgia, Turquía y Bulgaria, es líder con 6 puntos.

El seleccionado español venció 0-6 a Turquía en la primera jornada y, posteriormente, también goleó 0-3 a Bulgaria.

Su próximo partido por Eliminatorias de la UEFA será el 11 de octubre de 2025, a la 1:45 de la tarde (hora de Colombia), contra Georgia.