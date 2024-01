¿Junior buscaría un último 'galáctico'? Delantero del fútbol brasileño interesaría en Barranquilla

Junior de Barranquilla, actual campeón del fútbol colombiano, busca ser protagonista nuevamente en el 2024. Tras haber tenido un segundo semestre del 2023 que comenzó con dudas, pero culminó con la estrella número 10 del equipo barranquillero, tanto dirigencia, como cuerpo técnico y jugadores quieren continuar con la buena racha.

Con la nómina campeona como base, Junior ha buscado reforzar sus diferentes líneas, trayendo importantes fichajes. El primero de ellos fue el delantero Marco Pérez, procedente de Águilas Doradas, y quien fue el goleador del año en el fútbol colombiano. Pérez, de 33 años de edad, anotó 28 goles en el 2023, y será una buena competencia en ataque para Carlos Bacca.

Otro de los fichajes estrella fue el volante Víctor Cantillo, antiguo ídolo del equipo. Tras varios años jugando en el Corinthians de Brasil, el mediocampista acordó su regreso al Junior, y suma una importante experiencia a la primera línea de volantes. Será un jugador clave para afrontar la Copa Libertadores.

El tercero de los grandes fichajes fue Yimmy Chará, quien regresa al equipo después de varias temporadas en el Portland Timbers de la MLS. Chará fue una de las figuras fundamentales del Junior en 2018 y 2019, conformado la famosa dupla 'Chateo' con Teófilo Gutiérrez.

Pareciera que desde Barranquilla estarían buscando un último fichaje de renombre para completar la nómina de cara al 2024. Cabe destacar que este año también se cumplen 100 años del Junior, por lo que los dirigentes del equipo quieren tener protagonismo en todos los frentes, por lo que necesitarían un plantel amplio.

Y es que desde Brasil informa el periodista Lucas F. de S. Costa, que el club estaría interesado en el fichaje de Stiven Mendoza, extremo colombiano quien recientemente descendió con el Santos a la segunda división. Anteriormente, el extremo había sido vinculado con Millonarios, pero el periodista señaló que esta posibilidad se cayó.

De saída do Santos, o atacante Stiven Mendoza se tornou alvo do Junior de Barranquilla. Após o fracasso das negociações com o Millonarios, também da Colômbia, o Peixe tenta se desfazer do camisa 20. pic.twitter.com/PbBYyXFzVN