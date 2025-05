Importante equipo del FPC se pronunció sobre el presunto amaño de partidos: ¿qué dijo?

El pasado 28 de mayo surgió una nueva versión de amaños de partidos en el Fútbol Profesional Colombiano. La denuncia la realizó Yinaris García, la exdirectora técnica de Junior de Barranquilla.

Todo esto surgió después de que el conjunto 'tiburón' decidió despedir a la estratega por los resultados adversos del último tiempo. Esto teniendo en cuenta que Junior perdió 6-0, en el Nemesio Camacho El Campín, vs. Independiente Santa Fe.

Sin embargo, Yinaris García no se quedó callada y reveló que a sus manos llegaron unas pruebas que darían cuenta de que siete jugadoras del plantel habrían hecho parte de presuntos amaños de partidos y que, por ende, ese hecho interfirió en su rendimiento.

Fue así como, luego de que el comunicado de prensa salió a la luz, Junior de Barranquilla decidió pronunciarse. La institución manifestó que, pese a que hubo varias reuniones con la directora técnica, ella nunca les habló de los presuntos amaños. No obstante, hicieron hincapié en que evaluaran rigurosamente la denuncia y que están a disposición para ser partícipes de cualquier investigación.

Esto dijo el Junior de Barranquilla tras la denuncia de la DT Yinaris García sobre amaños de partidos en la Liga Femenina

"Una vez el club tuvo conocimiento del contenido del comunicado publicado por la señora Yinaris García, procedió a remitirle una respuesta formal en la que expuso la posición institucional frente a los hechos señalados y, al mismo tiempo, le solicitó que compartiera todos los detalles pertinentes", manifestó Junior de Barranquilla.

"El club aprovecha la oportunidad para reiterar de manera categórica que no respaldará ni tolerará ningún tipo de conducta antideportiva. Asimismo, reafirma su compromiso institucional con la evaluación rigurosa de la situación expuesta, su disposición de participar activamente en los procedimientos que se lleven a cabo y de tomar todas las decisiones internas que corresponden", concluyó la institución.

¿Qué ha manifestado Yinaris García, la ex DT de Junior de Barranquilla, tras la denuncia de amaños de partidos?

En su comunicado de prensa, Yinaris García manifestó que ya presentó las pruebas ante las autoridades correspondientes y que está dispuesta a ampliar su versión.

No obstante, también dejó claro que evitará pronunciarse recurrentemente para evitar obstaculizar la investigación y que se difunda información confusa.

"Me duele como profesional y como persona lo que está sucediendo y, con el fin de que no se tergiverse la información y no se entorpezca la investigación en curso, próximamente haré una única declaración para ampliar detalles", detalló la DT.