El mensaje de Jurgen Klopp a Luis Díaz y la ofensiva del Liverpool

Después de dominar brillantemente el derbi ante el Tottenham (3-1) el pasado fin de semana, el líder Arsenal tiene un nuevo test exigente, el domingo en la décima jornada de la Premier League, en la que se mide a un Liverpool todavía demasiado irregular.

La victoria convincente del martes ante los Glasgow Rangers (2-0) en Champions ha dado confianza al Liverpool, pero su noveno puesto en la Premier League, con un partido disputado menos que el Arsenal, les fuerza a evitar cualquier resbalón.

Por ello el duelo del domingo se presenta especialmente interesante, aunque antes de él también habrá platos fuertes para los aficionados del fútbol inglés.

El sábado, el Manchester City, segundo a un punto del Arsenal, puede colocarse líder provisional con su partido ante el Southampton. El noruego Erling Haaland está en un gran momento de forma y lidera tanto la tabla de goleadores del a Premier League, ya con 14 tantos, y la de la Liga de Campeones, con 5 dianas.

También el sábado, el Brighton (4º) y el Tottenham (3º) se enfrentan en un duelo entre dos equipos situados en la 'zona Champions', mientras que el Chelsea (5º) se mide ese día al Wolverhampton (18º), de la zona baja.

El Manchester United (6º) tratará de recuperarse de la bofetada recibida en el derbi del pasado fin de semana (6-3 ante el City) con su desplazamiento del domingo al terreno del Everton (11º).

El mensaje de Klopp a los atacantes del Liverpool

Pensando en ese venidero partido contra el Arsenal, el entrenador alemán Jurgen Klopp les envió un mensaje a sus atacantes: “Tenemos que ser más impredecibles, definitivamente. Necesitamos diferentes sistemas para eso también y este no es el único sistema con el que podemos jugar”.

“No queremos hacerlo más complicado de lo que es, pero obviamente hay diferentes sistemas disponibles para nosotros y tenemos que elegir a partir de ahora cuál es el mejor para el próximo oponente, o el mejor para nosotros en ese momento”, profundizó el DT del Liverpool.

Se prevé que el delantero colombiano Luis Díaz sea titular en el partido del domingo, en cuya previa Klopp también dijo: “Algunos equipos aprendieron cómo jugar contra nosotros cuando no estamos en nuestro mejor momento. Otros equipos han descubierto cómo jugar contra nosotros durante años, pero todavía no les funcionó porque fuimos excepcionales en ese momento. Cuando no eres excepcional entonces parece, ‘Ah, ahora se dan cuenta’. No. En nuestros mejores partidos puedo mostrarte las partes en las que podríamos haber tenido problemas. No lo hicimos porque presionamos tanto que no pudieron encontrar espacios. No hay sistema en el mundo sin debilidad, se trata de cómo nos desempeñamos”.

