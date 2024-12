Jugador de Nacional se disculpó por desafortunadas palabras tras ganar la Copa BetPlay

El domingo pasado, Atlético Nacional visitó a América de Cali para disputar un duelo correspondiente la final de vuelta de la Copa BetPlay 2024. Después de los lamentables incidentes que ocurrieron en las tribunas del Pascual Guerrero, el cuadro comandado por Efraín Juárez se proclamó campeón por un marcador global de 3-1. Kevin Parra protagonizó unas bochornosas declaraciones; sin embargo, publicó un comunicado pidiendo perdón.

Después de empatar 0-0 en el 'Olímpico', el 'rey de copas' no pudo salir del estadio en bus por los desmanes que se estaban presentando. Los jugadores iniciaron un 'live' en Instagram y Parra dijo las siguientes palabras: "Saliendo del valle del caca. Aquí, vea, saliendo del valle del caca en tanqueta. ¿Qué dice la gente?”.

El comentario se viralizó en redes sociales y generó un gran malestar entre la población vallecaucana.

Carta de Kevin Parra, jugador de Nacional, al Valle del Cauca

Me permito iniciar este comunicado pidiendo disculpas de manera formal, con la sinceridad que requiere el momento. Mi comportamiento el día de ayer no tiene justificación, y aunque podría decir que me dejé llevar por el calor del instante, reconozco que ello no es suficiente para disculpar lo sucedido.

El pueblo Vallecaucano, un pueblo que vive el fútbol con una pasión indescriptible, y que además, parte de mi familia reside allí, merece más respeto. He aprendido que la victoria tiene dos caras; hoy celebro, pero también reconozco que debo aprender a saber perder. Por eso, con humildad, me dirijo a ustedes, desde el corazón, para expresar mi sincero arrepentimiento y mis disculpas. Mi actitud de ayer fue equivocada, y asumo la responsabilidad por ello.

El Valle del Cauca es una tierra hermosa, llena de historia, cultura y orgullo. Como colombiano, me siento profundamente identificado con esta región y con su gente, quienes también viven el fútbol de una manera tan especial. Su himno, su tierra, y su gente merecen lo mejor de nosotros, y es por eso que hoy pido perdón a esta hermosa región que, al igual que todo el país, merece disfrutar del deporte en paz y respeto.

Reitero mis disculpas y expreso mi compromiso de resarcir de alguna manera el daño causado. Estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para enmendar mi error y contribuir, en la medida de lo posible, al bienestar y la armonía del fútbol colombiano, siempre guiado por los principios de Dios y el verdadero espíritu deportivo.

Los números de Kevin Parra en 2024 con Atlético Nacional

El extremo nacido en La Pintada ha disputado 19 partidos (672' minutos) en lo que va corrido de la temporada. Se ha reportado con dos goles y el mismo número de asistencias. Fue amonestado en dos oportunidades y se perdió ocho partidos por un esguince de tobillo. Jugó 59' en los cuadrangulares semifinales y se quedó en el banco de suplentes en las dos finales contra América de Cali.