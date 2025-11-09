¿La final de la Copa Libertadores en Colombia? Ramón Jesurún dio respuesta contundente

Este 11 de septiembre, se reveló que Barranquilla es una de las opciones más fuertes para disputar la final de la Copa Sudamericana 2026. Así lo reveló el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, luego de que se cambiara la sede para este 2025, pasando de Santa Cruz, Bolivia, a Asunción en Paraguay.

Ante esta información, Ramón Jesurún fue consultado por esta posibilidad. Aunque aseguró que hay altas chances de que se convierte en realidad, todavía falta mucho para que se oficialice. En diálogo con La FM, explicó la situación.

Es la versión de él (presidente de la FBF), yo no puedo contradecirlo, ni apoyarlo, ni decirle nada, es su criterio. Eso está en estudio en Conmebol, seguramente con algunas otras ciudades que no conozco.

¿La Copa Libertadores en Colombia?

Luego de que se revelara la posibilidad de que Colombia podría albergar una final internacional, aparecieron versiones de prensa en donde se indicó que la Copa Libertadores también podría llegar al país ante la intención de postularse para el 2028.

De acuerdo a lo revelado por Diego Rueda en Caracol Radio, la intención es poner a Bogotá como la opción para el torneo más importante del continente. Señaló que la remodelación del estadio 'El Campín' estaría lista en 2027, buscarían que el estadio pueda albergar este evento.

¿Qué dijo Ramón Jesurún sobre la Copa Libertadores?

En la misma entrevista con La FM, el dirigente señaló que la posibilidad de tener la final de la Libertadores podría descartarse casi que de inmediato, pues ningún estadio del país tiene la capacidad mínima que requiere la Conmebol.

Se necesitan mínimo 65.000 asientos y el estadio más grande que es el de Barranquilla tiene 47.500.

El nuevo estadio de Bogotá tendría capacidad para 50.000 personas, de acuerdo al proyecto presentado entre la Alcaldía de Bogotá y los administradores del escenario deportivo.