Colombia albergará importante final internacional: lo confirman en Conmebol

Desde la Conmebol habrían considerado a Colombia por primera vez desde que se implementaron las finales a partido único.

FOTO: Conmebol

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
01:45 p. m.
Desde 2019, en la Conmebol tomaron la decisión de acabar con las finales a ida y vuelta en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana y desde entonces, se juega a partido único en un estadio neutral. Desde entonces, varios países han albergado estos partidos definitivos, pero nunca han llegado a Colombia.

Para este 2025, se esperaba que el país fuera considerado, pero se tomó la decisión que la final de la Libertadores sea en el estadio Olímpico de Lima y la Sudamericana se dispute en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, en Bolivia.

Sin embargo, se presentó un cambio de última hora, a través de un comunicado oficial, se anunció que el estadio boliviano elegido no cumplió con las inspecciones técnicas y ante el poco tiempo para las obras correspondientes, la final de la Sudamericana será en Asunción, Paraguay.

¿En dónde aparece Colombia?

De acuerdo a lo informado por Conmebol, Santa Cruz podría volver a ser opción para el año 2026, puesto que la del próximo año ya estaría definida y sería en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Eso fue lo que informó Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. En diálogo con el medio Deber Sports, indicó. "Vamos a pelear para que Santa Cruz tenga la final de la Sudamericana en el año 2027, puesto que para el año 2026 ya está aprobada la ciudad de Barranquilla".

¿Qué dicen desde Colombia?

En diálogo con La FM, Ramón Jerusún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, indicó que esta posibilidad todavía no es oficial, pues está pendiente el último Comité Ejecutivo de la Conmebol.

Sin embargo, indica que las posibilidades para que la final de la Copa Sudamericana 2026 termine llegando a Barranquilla, son muy altas.

