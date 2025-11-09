La FCF confirmó los rivales de la selección Colombia previo al Mundial 2026

La Selección Colombia ya piensa en lo que será su participación en el Mundial de Estados Unidos 2026 y la Federación Colombiana de Fútbol ha definido el plan de preparación para llegar en la mejor forma posible a la cita orbital. Ramón Jesurún, presidente de la FCF, confirmó en entrevista con Las voces del fútbol de Manizales cuáles serán los rivales que enfrentarán los dirigidos por Néstor Lorenzo en las próximas fechas FIFA.

El dirigente explicó que la planificación está prácticamente cerrada y que el equipo tendrá compromisos internacionales en los meses de octubre y noviembre de 2025. “Las dos de octubre y noviembre están confirmadas. En 2026 veremos tras el sorteo que será en diciembre”, expresó Jesurún, dejando claro que los rivales definitivos ya fueron aprobados por el cuerpo técnico.

RELACIONADO Óscar Córdoba criticó sin filtro el nivel de Kevin Mier en la selección Colombia

Rivales elegidos para medir el nivel de la Tricolor

Según el presidente de la FCF, Colombia disputará amistosos frente a México, Canadá, Nueva Zelanda y Nigeria, cuatro selecciones con estilos de juego diferentes que permitirán al entrenador argentino probar variantes tácticas. Estos partidos están pensados para darle rodaje a los futbolistas y empezar a definir la lista definitiva de convocados que viajarán al Mundial.

Si bien no se trata de rivales considerados de élite en el ranking FIFA, la dirigencia priorizó equipos que puedan ofrecer resistencia y que representen desafíos físicos y estratégicos para el grupo. México y Canadá, por ejemplo, estarán también en el Mundial, mientras que Nigeria es una potencia histórica en África y Nueva Zelanda suele ser protagonista en Oceanía.

RELACIONADO Las dos figuras de la Selección Colombia que brillaron y se metieron en el once ideal de las eliminatorias

Preparación clave para llegar en forma al Mundial

La confirmación de estos partidos le permite a Néstor Lorenzo planificar de manera anticipada los microciclos y convocatorias. El objetivo es consolidar el once titular, ajustar movimientos defensivos y ofensivos y mantener la buena racha que clasificó a Colombia de manera anticipada.

Igualmente, el próximo año se disputarían otro par de encuentros amistosos, antes del inicio del Mundial.

RELACIONADO Luis Díaz y la fría advertencia para sus compañeros en la Selección Colombia tras golear a Venezuela

Con estos encuentros, la Tricolor buscará llegar en su mejor versión a Estados Unidos 2026 y seguir ilusionando a una afición que espera volver a ver a su selección en instancias definitivas del torneo más importante del planeta.