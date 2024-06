¿Lista la cábala de Lorenzo? La historia del traje que utiliza el entrenador de Colombia

Para nadie es un secreto que Néstor Lorenzo se ha convertido es uno de los entrenadores más cotizados de este lado del mundo, teniendo en cuenta el gran rendimiento que ha tenido al mando de la Selección Colombia, donde ha logrado 20 partidos sin derrota, además lograr hazañas importantes con el equipo nacional, una de las más significativas la victoria contra Brasil por Eliminatorias.

Desde el momento que llegó a comandar el barco de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo tiene un particular atuendo, el cual se ha convertido para muchos aficionados una ‘cábala’, haciendo que en las redes sociales se comience a cuestionar que hay detrás del atuendo del entrenador.

Néstor Lorenzo cuenta la historia de su atuendo al dirigir

En conversaciones con Jaime Dinas, Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, explicó qué hay detrás de su atuendo al momento de dirigir al combinado nacional en un partido oficial o amistoso, dejando claro que no se pone el mismo traje en todos los partidos, sino que son parecidos, además de tener una afinidad con el color negro y el vinotinto.

“Son las mismas [traje y camisa], pero tengo dos o tres. Me gustan los colores, en Melgar (Perú) me acostumbré al rojo y negro y creo que me queda bien, así que vamos a seguir por ahí”, aseguró Néstor Lorenzo.

Además, el entrenador argentino aseguró que no es un hombre de muchas cábalas, puesto que confía más en el trabajo realizado durante todas las sesiones de entrenamientos, además de ser un fiel seguidor de Dios, quien ha sido el gran responsable de que Lorenzo sea uno de los entrenadores más importantes de este lado del mundo en la actualidad.

“No tengo muchas cábalas, una que otra, pero creo en mucho en Dios y le pido a él que me ilumine para tomar sabias decisiones”, fueron las palabras del entrenador argentino.

Cabe mencionar que desde que Néstor Lorenzo tomó el mando de la Selección Colombia se ha caracterizado por dirigir los partidos del equipo nacional con los mismos colores (negro y vinotinto), los cuales se han convertido en un amuleto de todos los colombianos para lo que será la Copa América 2024.

Néstor Lorenzo contundente sobre el favoritismo de Colombia en la Copa América

Previo al partido contra la Selección de Paraguay, Néstor Lorenzo atendió a los medios de comunicación y se refirió sobre el favoritismo que ha logrado el combinado nacional para esta Copa América, convirtiéndose en una de las selecciones, junto a Argentina, en pelear el título del torneo internacional.

“No es que no estemos ilusionados, lo estamos, pero el tema es que casi nunca gana el favorito, se pone de favorito al que quieren voltear. No nos vamos a subir a eso”, finalizó el entrenador argentino.