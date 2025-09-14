La insólita premiación que se inventaron para el ganador de La Vuelta a España: el podio fue sobre neveras

La Vuelta a España 2025 concluyó de una manera insólita e inesperada. Jonas Vingegaard, doble campeón del Tour de Francia, conquistó su primera Vuelta tras tres semanas de esfuerzo, pero no pudo disfrutar de la tradicional ceremonia de premiación en Madrid. La última etapa fue suspendida a 56 kilómetros de la meta debido a manifestaciones propalestinas que obligaron a detener la carrera por motivos de seguridad.

En un comunicado, el ciclista danés expresó su tristeza por no poder vivir ese instante de gloria junto a los aficionados: “Es una pena que nos hayan robado ese momento de eternidad. Estoy muy triste. Me alegraba poder celebrarlo con el equipo y los aficionados”, señaló. Aun así, destacó sentirse “superorgulloso” de la victoria conseguida.

A pesar del abrupto final, Vingegaard cerró la competencia con autoridad, superando al portugués João Almeida por 1 minuto y 16 segundos, y al británico Tom Pidcock, tercero en la general. La etapa previa en la Bola del Mundo, donde logró un triunfo brillante, fue el broche deportivo de su conquista.

Un podio improvisado: la creatividad del Visma-Lease a Bike

Ante la suspensión de la ceremonia oficial, el equipo Visma-Lease a Bike decidió rendir homenaje a su líder de una forma tan improvisada como memorable. En el hotel donde se hospedaban en Madrid, organizaron un podio alternativo con tres escalones formados por neveras, colocados frente a un fondo publicitario oficial de la Vuelta a España.

El acto contó con la presencia de Almeida y Pidcock, quienes acompañaron a Vingegaard en esta premiación atípica. Los tres recibieron los maillots oficiales y celebraron junto a técnicos, auxiliares y miembros del equipo, en un ambiente de fiesta privada que se volvió rápidamente viral en redes sociales.

El gesto creativo no solo dio cierre a una edición marcada por la polémica, sino que también reforzó la imagen de unidad y resiliencia del Visma-Lease a Bike, que no permitió que la suspensión empañara la histórica victoria de su líder. Vingegaard, además, entró en la historia como el primer ciclista danés en conquistar la Vuelta a España.