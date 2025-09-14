CANAL RCN
Deportes

La insólita premiación que se inventaron para el ganador de La Vuelta a España: el podio fue sobre neveras

Luego de que las manifestaciones pro-Palestina impidiera realizar la ceremonia de premiación en La Vuelta a España, Jonas Vingegaard no perdió las ganas de celebrar su triunfo.

Visma
FOTO: AFP

Noticias RCN

AFP

septiembre 14 de 2025
03:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Vuelta a España 2025 concluyó de una manera insólita e inesperada. Jonas Vingegaard, doble campeón del Tour de Francia, conquistó su primera Vuelta tras tres semanas de esfuerzo, pero no pudo disfrutar de la tradicional ceremonia de premiación en Madrid. La última etapa fue suspendida a 56 kilómetros de la meta debido a manifestaciones propalestinas que obligaron a detener la carrera por motivos de seguridad.

Vuelta a España: presidente Sánchez declaró su “admiración” por las protestas propalestina
RELACIONADO

Vuelta a España: presidente Sánchez declaró su “admiración” por las protestas propalestina

En un comunicado, el ciclista danés expresó su tristeza por no poder vivir ese instante de gloria junto a los aficionados: “Es una pena que nos hayan robado ese momento de eternidad. Estoy muy triste. Me alegraba poder celebrarlo con el equipo y los aficionados”, señaló. Aun así, destacó sentirse “superorgulloso” de la victoria conseguida.

A pesar del abrupto final, Vingegaard cerró la competencia con autoridad, superando al portugués João Almeida por 1 minuto y 16 segundos, y al británico Tom Pidcock, tercero en la general. La etapa previa en la Bola del Mundo, donde logró un triunfo brillante, fue el broche deportivo de su conquista.

Un podio improvisado: la creatividad del Visma-Lease a Bike

Ante la suspensión de la ceremonia oficial, el equipo Visma-Lease a Bike decidió rendir homenaje a su líder de una forma tan improvisada como memorable. En el hotel donde se hospedaban en Madrid, organizaron un podio alternativo con tres escalones formados por neveras, colocados frente a un fondo publicitario oficial de la Vuelta a España.

La inesperada multa para Egan Bernal en La Vuelta a España por cuestionada conducta
RELACIONADO

La inesperada multa para Egan Bernal en La Vuelta a España por cuestionada conducta

El acto contó con la presencia de Almeida y Pidcock, quienes acompañaron a Vingegaard en esta premiación atípica. Los tres recibieron los maillots oficiales y celebraron junto a técnicos, auxiliares y miembros del equipo, en un ambiente de fiesta privada que se volvió rápidamente viral en redes sociales.

El gesto creativo no solo dio cierre a una edición marcada por la polémica, sino que también reforzó la imagen de unidad y resiliencia del Visma-Lease a Bike, que no permitió que la suspensión empañara la histórica victoria de su líder. Vingegaard, además, entró en la historia como el primer ciclista danés en conquistar la Vuelta a España.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Egan Bernal

La inesperada multa para Egan Bernal en La Vuelta a España por cuestionada conducta

Vuelta a España

Caos y tensión en el fin de la Vuelta a España 2025: las protestas suspendieron la etapa 21

Atlético Nacional

En video: esta fue la reacción de un jugador del Bucaramanga tras el error de Nacional con los cuatro extranjeros

Otras Noticias

Venezuela

Menor habría sido engañada por red de trata para viajar a Venezuela y murió en extrañas circunstancias

Su madre pide ayuda al gobierno colombiano para repatriar su cuerpo y esclarecer su muerte.

España

Vuelta a España: presidente Sánchez declaró su “admiración” por las protestas propalestina

La etapa final tuvo que ser suspendida a 53 kilómetros de alcanzar la meta por disturbios en la capital española.

Artistas

Reconocida influencer se alejará de las redes sociales: esta fue la razón de su decisión

Salud mental

Primeros auxilios psicológicos ¿Qué hacer cuando alguien está en crisis?

Automovilismo

Bogotá estrena pistas de karts eléctricos: adrenalina y velocidad sostenible desde Italia