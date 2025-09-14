Vuelta a España: presidente Sánchez declaró su “admiración” por las protestas propalestina

A primera hora del domingo, en una reunión del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el presidente, Pedro Sánchez, compartió sus buenos deseos por los ciclistas de la Vuelta España, el día en que estaba programada la etapa final, pero también su admiración por los manifestantes que han obligado a que etapas anteriores se suspendieran:

"Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como la de Palestina", indicó, antes de lanzar un zarpazo contra los políticos de oposición que, según dijo:

"Tienen menos ideas que educación, pero, en este contexto tan complejo en lo internacional, España hoy brilla como ejemplo y como orgullo ante una comunidad internacional que ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos".

La última etapa de la vuelta a España fue suspendida a 53 kilómetros de la meta:

Entonces, Sánchez desconocía que protestas multitudinarias en Madrid impedirían que los ciclistas completaran la última etapa, que partió de la localidad de Alalpardo, con rumbo a la capital española, para condecorar en el podio a Jonas Vingegaard (primer lugar), Joao Almeida (segundo lugar) y Tom Pidcock (tercer lugar).

En la mañana fueron desplegados 1.1000 policías y 400 agentes de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en el evento, pero no lograron contener las protestas multitudinarias, por la participación del equipo Israel Premier Tech.

En la última semana, además, el Gobierno español anunció nueve medidas en contra del estado de Israel, como la prohibición de entrada al territorio de ministros de Netanyahu y el embargo de armas.

¿Qué dice la oposición española?

Luego de que Sánchez felicitara a los españoles por ponerse "de acuerdo en una causa justa como son los derechos humanos", la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo acusó de “lanzar fuego” y utilizar el deporte “para dividir”. E insistió en que "un presidente tiene que llamar a la convivencia y al entendimiento".

Un mensaje que endureció tras la suspensión del evento: “Cuando el presidente de la Nación jalea el boicot contra la Vuelta Ciclista a España, en su propia capital, se convierte en responsable directo de cada altercado que se produzca. Tanto de si se para la carrera como si hay una sola agresión ¡Qué daño a nuestro deporte y a nuestro país!”.