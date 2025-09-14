CANAL RCN
Deportes

La inesperada multa para Egan Bernal en La Vuelta a España por cuestionada conducta

El ciclista colombiano fue multado por “avituallamiento irregular” en la etapa 20, en medio de un final caótico de la competencia.

FOTO: AFP
FOTO: AFP

Noticias RCN

septiembre 14 de 2025
03:30 p. m.
Egan Bernal volvió a ser protagonista en la Vuelta a España 2025, aunque no precisamente por su desempeño deportivo. El colombiano del Ineos Grenadiers recibió una sanción económica tras cometer una maniobra considerada irregular por los jueces de la carrera. El hecho ocurrió en la etapa 20, el sábado 13 de septiembre, y generó debate en el entorno ciclista internacional.

¿Por qué fue sancionado Egan Bernal en La Vuelta a España 2025?

De acuerdo con el comunicado oficial de los comisarios de la competencia, Bernal incurrió en lo que se conoce como “bidón pegado”, una práctica considerada un avituallamiento irregular. Esta consiste en que un corredor recibe un bidón de agua del coche de su equipo y, durante unos segundos, ambos lo sostienen con fuerza, lo que permite al ciclista ganar metros gracias al impulso del vehículo.

El reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI) es claro: cualquier acción que otorgue ventaja mecánica indebida está prohibida. Por ello, los jueces aplicaron a Bernal una multa de 200 francos suizos, equivalentes a unos 970.000 pesos colombianos. Aunque algunos seguidores consideran que la maniobra es una “costumbre de pelotón”, la organización insistió en que el ciclista obtuvo un beneficio irregular.

El portal especializado We Love Cycling recuerda que el “bidón pegajoso” es una táctica conocida y sancionada en múltiples carreras de nivel mundial. Aunque pueda parecer un gesto menor de asistencia, en realidad se convierte en un empuje que ayuda a recuperar terreno, motivo suficiente para ser penalizado bajo las reglas internacionales.

El final accidentado de La Vuelta a España 2025

Más allá de la multa a Egan Bernal, la última jornada de la Vuelta quedó marcada por el caos. El domingo 14 de septiembre, durante la etapa 21, un grupo de manifestantes propalestinos bloqueó varios tramos del recorrido en Madrid, lo que obligó a la organización a cancelar la jornada definitiva. Las zonas de Cibeles, Atocha y la Gran Vía se vieron colapsadas por las protestas, que incluyeron enfrentamientos y lanzamiento de vallas.

Por motivos de seguridad, los organizadores decidieron dar por terminada la etapa antes de tiempo y suspender la ceremonia protocolaria del podio. De esta manera, Jonas Vingegaard fue proclamado campeón, seguido por Joao Almeida y Tom Pidcock, sin el habitual cierre festivo que caracteriza a la ronda española.

