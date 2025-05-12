CANAL RCN
¿Cuál es el grupo más costoso del Mundial 2026? Esto dicen las cifras

Comenzó la cuenta regresiva para que ruede el balón en la cita mundialista.

Copa del Mundo
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
08:39 p. m.
Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo en Washington el tan anhelado sorteo del Mundial 2026. Colombia ya conoce contra quién se enfrentará.

La cita mundialista está a la vuelta de la esquina. El 11 de junio de 2026, rodará la pelota en lo que se espera sea un mundial histórico. Por primera vez, 48 selecciones competirán.

El sorteo dejó listos los 12 grupos, cada uno conformado por cuatro combinados. La suerte dejó a Colombia en el grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador de la repesca continental (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

Luego del sorteo, han corrido las expectativas a nivel mundial. ¿Habrá alguna sorpresa? ¿Qué país tiene más opciones para avanzar? Las preguntas solamente se podrán responder en la cancha.

Con respecto al precio en el que están valorizados los grupos, esto dicen las cifras de Transfermarkt. Cabe mencionar que aún hay equipos por definir su clasificación, por lo que el valor de ciertos grupos aún no está completo.

Grupo A: 396.5 – 757.3 millones de euros

1.México – 192.5 millones de euros.

2. Sudáfrica – 36.8 millones de euros.

3. Corea del Sur – 129.5 millones de euros.

4.Ganador repesca UEFA: 37.7 – 398.5 millones de euros.

  • República Checa – 111.1 millones de euros.
  • Irlanda – 195.9 millones de euros.
  • Dinamarca – 398.5 millones de euros.
  • Macedonia del Norte – 37.7 millones de euros.

Grupo B: 472.1 – 1.23 mil millones de euros

1.Canadá – 134.4 millones de euros.

2.Ganador repesca UEFA: 79.5 – 846 millones de euros.

  • Gales – 186.2 millones de euros.
  • Bosnia y Herzegovina – 79.5 millones de euros.
  • Italia – 846 millones de euros.
  • Irlanda del Norte – 83.8 millones de euros.

3.Catar: 17.8 millones de euros.

4.Suiza: 240.4 millones de euros.

Grupo C: 1.21 mil millones de euros

1.Brasil – 913.3 millones de euros.

2.Marruecos – 37.9 millones de euros.

3.Haití – 41.5 millones de euros.

4.Escocia – 222.6 millones de euros.

Grupo D: 400 – 789 millones de euros

1.Estados Unidos – 159.3 millones de euros.

2.Paraguay – 120.1 millones de euros.

3.Australia – 32.1 millones de euros.

4.Ganador repesca UEFA: 88.7 – 477.5 millones de euros.

  • Eslovaquia – 137.3 millones de euros.
  • Kosovo – 131.3 millones de euros.
  • Turquía – 477.5 millones de euros.
  • Rumania – 88.7 millones de euros.

Grupo E: 1.42 mil millones de euros

1.Alemania – 784 millones de euros.

2.Curazao – 25.9 millones de euros.

3.Costa de Marfil – 290.7 millones de euros.

4.Ecuador – 320.3 millones de euros.

Grupo F: 1.13 mil – 1.56 mil millones de euros

1.Países Bajos – 804 millones de euros.

2.Japón – 218.6 millones de euros.

3.Ganador repesca UEFA: 87.7 – 519.6 millones de euros.

  • Ucrania – 274 millones de euros.
  • Suecia – 519.6 millones de euros.
  • Polonia – 166.4 millones de euros.
  • Albania – 87.7 millones de euros.

4.Túnez – 21.7 millones de euros.

Grupo G: 494.3 millones de euros

1.Bélgica – 435 millones de euros.

2.Egipto – 11.4 millones de euros.

3.Irán – 33.9 millones de euros.

4.Nueva Zelanda – 14 millones de euros.

Grupo H: 1.07 mil millones de euros

1.España – 919 millones de euros.

2.Cabo Verde – 27.7 millones de euros.

3.Arabia Saudita – 25.1 millones de euros.

4.Uruguay – 102.4 millones de euros.

Grupo I: 2.15 mil – 2.17 mil millones de euros (el más costoso)

1.Francia – 1.27 mil millones de euros.

2.Senegal – 395.4 millones de euros.

3.Ganador repesca intercontinental: 10.5 – 27.6 millones de euros.

  • Bolivia – 14.9 millones de euros.
  • Surinam – 27.6 millones de euros.
  • Irak – 10.5 millones de euros.

4.Noruega – 478.7 millones de euros.

Grupo J: 789.7 millones de euros

1.Argentina – 539.5 millones de euros.

2.Argelia – 25.3 millones de euros.

3.Austria – 216.2 millones de euros.

4.Jordania – 8.7 millones de euros.

Grupo K: 1.21 mil – 1.30 mil millones de euros

1.Portugal - 810 millones de euros.

2.Ganador repesca intercontinental: 48.9 – 135 millones de euros.

  • Nueva Caledonia - sin registro.
  • Jamaica - 48.9 millones de euros.
  • República Democrática del Congo – 135 millones de euros.

3.Uzbekistán – 64.2 millones de euros.

4.Colombia – 295.3 millones de euros.

Grupo L: 1.72 mil millones de euros

1.Inglaterra – 1.29 mil millones de euros (selección más cara).

2.Croacia – 259.2 millones de euros.

3.Ghana – 149.5 millones de euros.

4.Panamá – 31 millones de euros.

