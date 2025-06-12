Stuttgart vs. Bayern Múnich: fecha, hora y canal para ver a Luis Díaz

El Bayern de Múnich afrontará este sábado 6 de diciembre un nuevo reto en su camino por mantener el liderato de la Bundesliga cuando visite al Stuttgart por la fecha 13 del campeonato alemán. El equipo dirigido por Vincent Kompany llega a este compromiso con un rendimiento sólido, una regularidad admirable y un invicto que desea preservar a toda costa para seguir marcando diferencia en la tabla de posiciones.

Los bávaros han tenido un inicio de temporada notable, combinando un ataque efectivo con una estructura defensiva cada vez más estable. Ese equilibrio ha sido determinante para sostener una campaña en la que han demostrado personalidad, ritmo y variantes para adaptarse a distintos tipos de rivales. Ahora, frente a un Stuttgart que suele hacerse fuerte en casa, Bayern buscará imponer su jerarquía para extender su ventaja como líder.

Luis Díaz, llamado a ser protagonista tras su buen rendimiento en Copa

Todo indica que el colombiano Luis Díaz será titular en este enfrentamiento, especialmente después de su participación en la victoria 2-3 ante Unión Berlín por la Copa de Alemania, resultado que le dio al Bayern el paso a los cuartos de final. Su desempeño, marcado por intensidad, recorrido y desequilibrio por la banda izquierda, lo mantiene como una de las piezas ofensivas más importantes del plantel.

Kompany ha destacado en reiteradas ocasiones la capacidad de Díaz para adaptarse al ritmo del fútbol alemán y su aporte en el modelo colectivo. Ante Stuttgart, su velocidad y capacidad para atacar espacios serán claves para romper líneas y generar oportunidades para un equipo que cuenta con referentes como Harry Kane.

Un duelo atractivo con transmisión para toda Colombia

El partido entre Stuttgart y Bayern Múnich se disputará este sábado a partir de las 9:30 a.m. (hora colombiana) y contará con la transmisión de ESPN y Disney+ para todo el país. Será un compromiso ideal para los aficionados que siguen de cerca la campaña del conjunto bávaro y, especialmente, la evolución de Luis Díaz en una de las ligas más competitivas del fútbol europeo.

El Bayern quiere mantener su paso firme, su invicto y su liderazgo, mientras continúa afinando detalles de cara a un calendario que se volverá cada vez más exigente. Frente a un rival que suele complicar en su estadio, los dirigidos por Kompany deberán mostrar nuevamente solvencia, concentración y contundencia para seguir en lo más alto de la Bundesliga.