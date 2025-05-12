¿Cómo evitar que su gato destruya el árbol de navidad?: aquí las recomendaciones

Navidad es una de las festividades más esperadas por millones de personas, quienes no solo celebran las fechas en familia, sino también con sus mascotas.

No obstante, estas últimas podrían encontrarse en riesgo de sufrir distintos accidentes durante las épocas decembrinas ya que el consumo excesivo de comida y los accesorios navideños son algunos de los factores a los que más se encuentran expuestos los animales.

Cómo cuidar el árbol navideño del gato

No cabe duda de que el árbol de navidad se convierte en una de las principales preocupaciones para las personas que poseen gatos en sus casas, pues este artefacto navideño se convierte en el blanco perfecto de los felinos para jugar.

Accesorios rotos, cortocircuitos, árboles caídos, son algunos de los principales accidentes que se pueden presentar durante las épocas decembrinas.

Por esto, es importante que las personas aseguren estos elementos para evitar que sus mascotas no solo lo dañen, sino que también eviten riesgos y peligros como ser aplastados por el árbol, quedarse enredados con las luces, entre otros problemas.

Según Freddy Manrique, asesor de comportamiento del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, es importante tomar medidas para evitar un ambiente tenso durante navidad. Estas son algunas de las recomendaciones:

Evitar decorar en exceso el hogar

La cantidad excesiva de decoración navideña puede estresar a las mascotas, según el especialista. Dichos estímulos luminosos y ruidosos pueden perturbar sus desarrollados sentidos por lo que evitarlos es una de las mejores soluciones.

Usar cinta o papel aluminio

Hacer uso de la cinta o el papel aluminio en las zonas donde no se desea la presencia del animal puede causar que este sienta repulsión a la hora de tocar dichas texturas. De esta manera, se puede evitar su acercamiento.

No castigar al gato

Según el experto, no se aconseja regañar, reprender o castigar al gato con agua ya que esto puede causar agresividad y estrés. Por esto, la manera correcta de corregirlo es generar estímulos externos que asusten al gato sin que este los asocie con su dueño.

Un ejemplo de esto es que cuando el animal esté haciendo daños en el árbol, el cuidador debe arrojar al suelo un elemento que haga un fuerte ruido para que este asocie el miedo con el árbol y no con su amo.