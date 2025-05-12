¿Cuándo se conocerá el tercer rival de la Selección Colombia en el Mundial? Así está el repechaje

Portugal y Uzbekistán son los rivales que ya conoce la Selección Colombia para la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026. El tercer rival está entre Jamaica, Nueva Caledonia y la República del Congo, los cuales están en un repechaje y tendrán el cuarto puesto en el grupo K.

Estos partidos tendrán lugar hasta la fecha FIFA de marzo, donde uno de los tres será el clasificado. El 26 de marzo de 2026, se jugará el primer partido entre Jamaica (Concacaf) y Nueva Caledonia (Oceanía). El ganador de este cruce de eliminación directa se medirá a República del Congo (África).

El camino de los tres países en el repechaje

En el caso de República del Congo, el equipo viene de sorprender a todos en África. Quedó de segunda en su grupo solo por detrás de Senegal. En la segunda ronda eliminó a dos de los grandes del continente: Camerún y Nigeria.

En cuanto a Jamaica, terminó en el primer lugar de su grupo en primera ronda, luego quedó por detrás de Curazao, por lo que tuvo que medirse en un triangular con Surinam y Honduras, clasificando así al torneo de repechajes.

Finalmente, Nueva Caledonia quedó primera en su grupo en las eliminatorias de la OFC, eliminó a Tahití en semifinales y perdió la final contra Nueva Zelanda, por lo que terminaron yendo a este repechaje.