Dimayor confirmó las sanciones tras pelea en el clásico paisa: Atlético Nacional resultó más afectado

Las suspensiones y multas impactan la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Matheus Uribe Washington Aguerre
Foto: captura de pantalla Win Sports

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
08:39 p. m.
La Dimayor dio a conocer las sanciones después del altercado que jugadores de Nacional y Medellín protagonizaron al finalizar el clásico paisa. El episodio ocurrió en la zona cercana a los camerinos del Atanasio Girardot, minutos después del triunfo 2-1 del equipo verde.

El organismo determinó castigos para varios futbolistas que participaron en la confrontación. Las decisiones llegan justo antes de la última jornada de los cuadrangulares, en un momento clave para Atlético Nacional, que aún pelea por un cupo en la final.

Los jugadores sancionados por la Dimayor

Harlen Castillo y Matheus Uribe, de Atlético Nacional, y Washington Aguerre, arquero del Medellín, recibieron dos fechas de suspensión por conducta violenta. Además, cada uno deberá pagar una multa de $616.850 pesos. Esto significa que no podrán estar en la sexta fecha del grupo ni en el primer partido del próximo torneo, o en la final de ida si Nacional logra clasificar.

El Medellín también sumó otras bajas. Daniel Londoño y Baldomero Perlaza fueron sancionados con una fecha por acumulación de tarjetas amarillas. Aunque el equipo rojo ya quedó eliminado, estas ausencias influyen en su duelo final ante Junior.

Reacciones tras la pelea en el Atanasio Girardot

En Nacional, el técnico Diego Arias expresó su molestia por lo ocurrido y lamentó que la situación afectara la recta final del campeonato. Destacó que el equipo buscó jugar y que el incidente no refleja los valores del club.

El arquero David Ospina también se refirió al tema. Aseguró que siempre intentan enviar un mensaje de paz y que situaciones como esta complican ese propósito.

Desde el Medellín, el entrenador Alejandro Restrepo analizó la eliminación del equipo y asumió la responsabilidad por las decisiones tomadas. Señaló que, pese al golpe, se enfocarán en cerrar el cuadrangular de la mejor manera.

