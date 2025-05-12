Los hinchas hablaron del grupo de Colombia en el Mundial: “Aquí tenemos el talento”

La fiesta del fútbol comenzó oficialmente. Desde Estados Unidos se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026. Los participantes ya saben contra quién se enfrentarán.

El planeta se une a una sola voz: la del Mundial. Desde 1930 (exceptuando el lapso 1939 – 1949), cada cuatro años hay una nueva edición del certamen. Son cientos los jugadores que levantaron el trofeo.

Colombia quedó en el grupo K

El Mundial vio nacer y llegar a la cúspide a estrellas de la talla de Pelé, Bobby Charlton, Mario Alberto Kempes, Franz Beckenbauer, Paolo Rossi, Diego Armando Maradona, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Miroslav Klose, Kylian Mbappé, Zinedine Zidane y Lionel Messi, entre otros.

La cita de 2026 vendrá con algo especial: será la primera con 48 selecciones. Estados Unidos, Canadá y México serán la sede del evento más importante del año.

Si bien aún falta que se resuelvan los repechajes UEFA e intercontinentales, ya quedaron listos los 12 grupos.

Luego de faltar a la cita de 2022, Colombia vuelve al certamen tras ocho años. Su última participación fue en Rusia 2018, cuando quedó emparejada con Senegal, Japón y Polonia. El sueño acabó en octavos contra Inglaterra.

El Mundial 2026 será la séptima participación. Aparte de 2018, la tricolor estuvo en Brasil 2014 (su mejor desempeño), Francia 1998, Estados Unidos 1994, Italia 1990 y Chile 1962.

Ansias por el duelo contra Cristiano Ronaldo

Para esta oportunidad, el combinado dirigido por Néstor Lorenzo quedó emparejado en el grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador de una repesca continental; que puede ser República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

Los hinchas se han pronunciado y ante los micrófonos de Noticias RCN dieron su pronóstico.

Fabio Cadavid: “Rico, maravilloso. Ojalá hubiese sido con Messi”.

Dilan González:“Colombia es Colombia. Aquí tenemos el talento”.

Alfonso Guzmán:“El gran duelo entre ‘Luchito’ y (Cristiano) Ronaldo”.

Luis Rodríguez: “Sabemos que está Cristiano Ronaldo, pero nosotros tenemos hambre de título y lo vamos a ganar”.

Paul Cardona: “No sé dónde queda Uzbekistán. Tocará estudiar”.