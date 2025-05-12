CANAL RCN
Deportes

Los hinchas hablaron del grupo de Colombia en el Mundial: “Aquí tenemos el talento”

Hay expectativa por el enfrentamiento contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Colombia vs Portugal
FOTO;: AFP

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
09:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La fiesta del fútbol comenzó oficialmente. Desde Estados Unidos se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026. Los participantes ya saben contra quién se enfrentarán.

¿Cuál es el grupo más costoso del Mundial 2026? Esto dicen las cifras
RELACIONADO

¿Cuál es el grupo más costoso del Mundial 2026? Esto dicen las cifras

El planeta se une a una sola voz: la del Mundial. Desde 1930 (exceptuando el lapso 1939 – 1949), cada cuatro años hay una nueva edición del certamen. Son cientos los jugadores que levantaron el trofeo.

Colombia quedó en el grupo K

El Mundial vio nacer y llegar a la cúspide a estrellas de la talla de Pelé, Bobby Charlton, Mario Alberto Kempes, Franz Beckenbauer, Paolo Rossi, Diego Armando Maradona, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Miroslav Klose, Kylian Mbappé, Zinedine Zidane y Lionel Messi, entre otros.

La cita de 2026 vendrá con algo especial: será la primera con 48 selecciones. Estados Unidos, Canadá y México serán la sede del evento más importante del año.

Si bien aún falta que se resuelvan los repechajes UEFA e intercontinentales, ya quedaron listos los 12 grupos.

Prensa de Portugal reacciona al enfrentamiento que tendrán con Colombia en el Mundial de 2026
RELACIONADO

Prensa de Portugal reacciona al enfrentamiento que tendrán con Colombia en el Mundial de 2026

Luego de faltar a la cita de 2022, Colombia vuelve al certamen tras ocho años. Su última participación fue en Rusia 2018, cuando quedó emparejada con Senegal, Japón y Polonia. El sueño acabó en octavos contra Inglaterra.

El Mundial 2026 será la séptima participación. Aparte de 2018, la tricolor estuvo en Brasil 2014 (su mejor desempeño), Francia 1998, Estados Unidos 1994, Italia 1990 y Chile 1962.

Ansias por el duelo contra Cristiano Ronaldo

Para esta oportunidad, el combinado dirigido por Néstor Lorenzo quedó emparejado en el grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador de una repesca continental; que puede ser República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

Los hinchas se han pronunciado y ante los micrófonos de Noticias RCN dieron su pronóstico.

Fabio Cadavid: “Rico, maravilloso. Ojalá hubiese sido con Messi”.

Dilan González:“Colombia es Colombia. Aquí tenemos el talento”.

Alfonso Guzmán:“El gran duelo entre ‘Luchito’ y (Cristiano) Ronaldo”.

Luis Rodríguez: “Sabemos que está Cristiano Ronaldo, pero nosotros tenemos hambre de título y lo vamos a ganar”.

Paul Cardona: “No sé dónde queda Uzbekistán. Tocará estudiar”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dimayor

Dimayor confirmó las sanciones tras pelea en el clásico paisa: Atlético Nacional resultó más afectado

Fútbol

El movimiento que celebra el fútbol callejero y la cultura urbana se toma Medellín: de esto se trata

Mundial de fútbol

Inteligencia Artificial predice cómo le irá a Colombia en el grupo del Mundial de 2026: esto dice

Otras Noticias

Netflix

¿Por qué la compra de Warner Bros que pretende realizar Netflix tiene dividida a la industria?

El trato ha desatado una tormenta en Hollywood, con voces en contra y a favor de la mayor compra de la industria del entretenimiento desde que Disney adquirió Fox en 2019.

Abuso a menores

Video rompió la versión del padre y destapó la violencia que habría acabado con la vida de un niño de 3 años en Cali

La grabación revelada en primicia contradijo por completo el relato del progenitor.

Animales

¿Cómo evitar que su gato destruya el árbol de navidad?: aquí las recomendaciones

Mundial de fútbol

¿Cuál es el grupo más costoso del Mundial 2026? Esto dicen las cifras

Cuidado personal

Cirujanos alertan el riesgo de quemaduras graves tras uso casero de inhalación con vapor