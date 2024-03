Leonel Álvarez contundente sobre las polémicas arbitrales: “No queremos que haya tragedias”

El arbitraje colombiano se ha convertido en tema de conversación en cada una de las fechas del balompié nacional, teniendo en cuentas las decisiones arbitrales que han generado una fuerte polémica dentro del torneo, haciendo que varios directivos y cuerpos técnicos muestren su inconformismo con la Comisión Arbitral en Colombia.

Una de las personas que se detuvo para hablar de lo acontecido con los árbitros en el fútbol colombiano fue Leonel Álvarez, entrenador del Deportivo Pereira, y qué previo al juego contra Águilas Doradas hizo referencia a los errores de los jueces en los diferentes compromisos y que han generado altercados entre aficionados del fútbol colombiano.

Leonel Álvarez sobre el arbitraje en el fútbol colombiano

En primera instancia, el entrenador del Deportivo Pereira dejó claro que es un tema que se debe tener mucho cuidado en la Dimayor, Federación Colombiana de Fútbol y Comisión Arbitral, pues tal vez hace falta capacitaciones para que los árbitros puedan realizar mejor su trabajo en el terreno de juego.

“Yo creo que es bueno que le pongamos cuidado a esto. Esto no es un juego. Seguramente alguno le falta capacidad para poder hacer su trabajo, pero esto sí hay que evaluarlo. A mí la verdad me preocupa mucho porque no queremos que haya tragedias en los estadios”, aseguró el entrenador antioqueño.

Además, dejó claro que en la actualidad hay jueces que han realizado de mejor manera su trabajo dentro del terreno de jugo, pero hay otros que dejan bastante polémica en el fútbol colombiano y ponen en duda la transparencia en el FPC.

“Son más los buenos, pero hay otros que sí le da pena a uno. Que reciban un castigo y más cuando no han actuado de buena manera”, añadió Leonel Álvarez en rueda de prensa.

Leonel Álvarez habló de la parte mental de los jueces

Por último, el entrenador antioqueño hizo énfasis en la parte mental de los jueces en los diferentes compromisos, pues según él hay algunos árbitros que les cuesta dirigir partidos difíciles y que de una u otra manera han afectado el trabajo realizado por los equipos a lo largo de la semana.

“También los árbitros se preparan para tener buenas presentaciones, pero hay unos que no les da la parte mental, entonces debemos tener cuidado con esto y saber qué clase de partido nos estamos jugando. Acá nos estamos jugando una clasificación. Queremos que sea un arbitraje correcto como debe de ser y nosotros desde luego desde la raya ayudarles a ellos también”, finalizó.