En lágrimas, Leonel Álvarez habló de Freddy Rincón y lo comparó con Andrés Escobar

Colombia entera sigue en el limbo por el el estado de salud de Freddy Rincón luego del grave accidente de tránsito que sufrió en la madrugada de lunes en Cali. Desde entonces, los partes médicos del exjugador no han sido esperanzadores.

El último reporte anunciado en la mañana de este miércoles, asegura que Rincón está en condición crítica extrema y con pronóstico "muy reservado", pues no ha tenido una evolución favorable en las últimas horas y la preocupación se ha adueñado de su entorno cercano.

Son demasiadas las personas que se han manifestado respecto a la situación que vive el 'coloso de Buenaventura', dando mensajes de aliento y también recordando con nostalgia los mejores momentos vividos a su lado.

Bastante afectado se dejó Leonel Álvarez a la hora de expresar sus sentimientos por lo que está atravesando Rincón, gran amigo suyo con el que compartió momentos de gloria en aquella Selección Colombia de la década de los 90.

"Es un dolor muy grande, porque en un tiempo atrás vivimos la partida de Andrés (Escobar) y ahora con este momento delicado de Freddy. Entonces es duro porque lo tuve por muchos años como compañero de habitación, son muchas anécdotas, es un dolor inmenso y no acepto lo que le pasó. Me pasaron por whatsApp imágenes y no las quise ver", dijo el actual entrenador de Águilas Doradas en medio de lágrimas en atención a medios de comunicación.

Álvarez fue parte fundamental de uno de los goles más importantes en la historia del fútbol nacional y que fue convertido por Rincón: el del empate 1-1 contra Alemania Federal en el Mundial de Italia en 1990.

Al respecto, Leonel contó detalles de cómo se prepararon para ese partido y de lo que habló con quien fuera su compañero de habitación en cada concentración de la 'tricolor'.

"Esa jugada de Italia 90 la gestamos desde la habitación, hablamos mucho y recuerdo que fue muy parecida a la que hicimos contra Argentina en el 5-0. Son muchos los recuerdos, cuando iba a Cali, compartimos mucho", contó.

Además, Leonel Álvarez se rindió a punta de elogios hacia la carrera que construyó Freddy Rincón, destacando que con su llegada al Real Madrid, le abrió la puerta de la élite del fútbol mundial a los demás jugadores colombianos y además, detalló como es el 'coloso' en la intimidad fuera del ambiente deportivo.

"Llegar al Real Madrid no es fácil, hizo una gran carrera, fue un líder dentro y fuera de la cancha, un compañero solidario y demostró mucha calidad. Hace mucho no nos veíamos, pero hablábamos seguido por teléfono, estaba contento de verme de nuevo dirigiendo", concluyó.

