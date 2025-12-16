CANAL RCN
Economía

Peajes sin efectivo: Nu Colombia y GoPass anuncian alianza para pagos digitales

Nu Colombia y GoPass anunciaron una alianza que permitirá pagar peajes con tarjetas, sin efectivo y con beneficios para los conductores en distintas vías del país.

Peaje La Calera no deberán pagarla residentes orden judicial
Foto: Ministerio de Transporte

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
10:24 a. m.
Nu Colombia y GoPass anunciaron una alianza estratégica para el pago de peajes por medio de tarjetas, un movimiento que refuerza la transformación digital de la movilidad en el país.

Con este acuerdo, ambas compañías buscan facilitar la experiencia de los conductores, reducir el uso de efectivo y consolidar el ecosistema de pagos electrónicos en las carreteras colombianas, en especial en esta temporada de fin de año.

La integración permitirá que los usuarios realicen pagos de peajes de forma más ágil y automática, combinando los servicios financieros digitales de Nu Colombia con la infraestructura tecnológica de GoPass.

Así funciona la alianza entre Nu Colombia y GoPass

Gracias a esta integración, los usuarios de GoPass podrán asociar su cuenta con Nu Colombia y realizar el pago de peajes sin efectivo ni detenciones innecesarias.

El cobro se hará directamente desde el medio de pago vinculado, lo que ayuda a disminuir filas, optimizar los tiempos de viaje y mejorar la fluidez del tráfico.

Desde Nu explicaron que esta alianza se alinea con su propósito de simplificar las finanzas cotidianas.

Por su parte, GoPass destaca que la unión con una de las fintech más relevantes del país fortalece su objetivo de modernizar el pago de peajes y otros servicios asociados a la movilidad.

Beneficios para los conductores y usuarios Nu

Entre los beneficios iniciales se encuentran dos peajes sin costo con la solicitud del Tag y un mes de membresía GoPass Premium sin costo para clientes Nu que vinculen su cuenta GoPass.

Además, los usuarios con GoPass Premium accederán a incentivos como 10 % de descuento en parqueaderos Parking, 10 % en lavado de autos Be Wash, servicio de asistencia en vía, $200.000 de descuento en póliza todo riesgo y la posibilidad de usar modalidad de pospago.

“Sin dudas, esta alianza con Nu Colombia nos ha permitido convertirnos en compañías que representan una ‘smart choice’ para los colombianos. Hoy, podemos ofrecer una movilidad libre de efectivo y, por ende, libre de complicaciones”, afirmó Jorge Miguel Camacho, CEO y cofundador de GoPass, al diario La República.

