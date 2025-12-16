CANAL RCN
Colombia

A la cárcel hombre que asesinó a un uniformado de la Policía tras oponerse a un robo en Medellín

Los hechos ocurrieron cuando el procesado se movilizaba como parrillero en una motocicleta y habría disparado contra el patrullero de la Policía que transitaba en otra moto por el sector.

Cuatro presos se fugaron de la estación de Policía de Barrios Unidos en Bogotá

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
10:32 a. m.
Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre identificado como Emmanuel Muñoz Saldarriaga, de 23 años, señalado de participar en el asesinato de un uniformado de la Policía Nacional ocurrido en Medellín, en medio de un presunto intento de robo.

A la cárcel sujeto que asesinó a un policía

La decisión fue adoptada tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que a través de una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín le imputó los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego agravado y tentativa de hurto calificado y agravado.

Según los elementos recopilados durante la investigación, los hechos se registraron en la noche del 13 de diciembre en el barrio Manrique, al nororiente de la capital antioqueña.

El procesado se movilizaba como parrillero en una motocicleta y habría disparado contra un patrullero de la Policía Nacional que transitaba en otra moto por el sector.

“Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín, le imputó los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y tentativa de hurto calificado y agravado”, detalló la Fiscalía.

Las autoridades establecieron que la víctima, un policía de 44 años que se encontraba vestido de civil, fue atacada luego de oponerse al robo de varias joyas. El impacto de bala le causó la muerte en el lugar.

Sujeto asesinó a un policía luego de que este, se opusiera a un robo

Tras el ataque, Muñoz Saldarriaga resultó herido y se dirigió a un centro asistencial cercano para recibir atención médica. Allí fue capturado por las autoridades, que lo dejaron a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

El procesado permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra por estos hechos.

