Este será el árbitro encargado de la gran final entre Tolima y Junior este martes

La gran final del fútbol profesional colombiano ya tiene todos sus componentes definidos. Este martes 16 de diciembre, el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué será el escenario donde Deportes Tolima y Junior de Barranquilla disputarán el partido de vuelta que definirá al campeón del segundo semestre de 2025. Con una ventaja de 3-0 a favor del conjunto rojiblanco, el encuentro promete alta intensidad, emociones fuertes y decisiones determinantes, tanto dentro como fuera del campo.

Consciente de la magnitud del compromiso y de la necesidad de garantizar un desarrollo transparente, la Dimayor confirmó el equipo arbitral que estará encargado de impartir justicia en uno de los partidos más importantes del año en el FPC. La designación apunta a la experiencia, el manejo de presión y el conocimiento del juego en instancias definitivas.

Andrés Rojas, el elegido para dirigir la final en Ibagué

El árbitro central del compromiso será el bogotano Andrés Rojas, uno de los jueces con mayor recorrido en el fútbol colombiano y con presencia constante en torneos internacionales. Su experiencia en campeonatos locales, Copa Libertadores y partidos de alta exigencia fue determinante para que la Dimayor lo eligiera como la máxima autoridad del encuentro.

Rojas tendrá la compleja misión de controlar un partido que se perfila intenso desde el primer minuto. Tolima, obligado a buscar el resultado desde el arranque, asumirá riesgos y presionará alto, mientras que Junior intentará administrar su ventaja con inteligencia táctica. En ese contexto, la toma de decisiones arbitrales será clave para evitar que el juego se salga de control.

Un equipo arbitral completo para garantizar transparencia

Acompañando a Andrés Rojas estarán Alexander Guzmán y Jhon Gallego como árbitros asistentes de línea, ambos con amplio recorrido en el fútbol profesional colombiano. Su labor será fundamental en jugadas de fuera de juego y acciones rápidas por las bandas, especialmente en un partido donde se esperan ataques constantes.

El cuarto árbitro designado es José Ortíz, quien tendrá la responsabilidad de manejar el banco de suplentes, el control disciplinario en las zonas técnicas y la coordinación logística durante el encuentro.

En cuanto a la tecnología, el VAR estará a cargo de Leonard Mosquera, mientras que Paula Fernández cumplirá funciones como AVAR. Ambos serán los responsables de revisar acciones determinantes como goles, penales y expulsiones, aportando una herramienta clave para minimizar errores en una final que no admite equivocaciones.

Con el arbitraje definido y los equipos listos, todo está preparado para una noche decisiva en Ibagué. Tolima buscará la hazaña; Junior, confirmar su superioridad. Y el equipo arbitral tendrá la tarea de que el campeón se defina únicamente por lo que ocurra en la cancha.