Wilmar Roldán sorprendió y confesó cuál es la hinchada más complicada del fútbol colombiano

Wilmar Roldán volvió a ser tema de conversación en el fútbol colombiano, pero esta vez lejos del VAR y de las polémicas arbitrales.

El juez antioqueño, considerado uno de los más experimentados del país, está en plena gira de medios hablando de su nuevo libro El silbato de oro, una obra en la que revela anécdotas inéditas de su carrera y episodios que, hasta ahora, nunca había contado públicamente.

En ese contexto, Roldán participó recientemente en el formato digital Desnúdate con Eva, conducido por Eva Rey, donde dejó una de las respuestas más comentadas de los últimos días en el FPC.

La barra más complicada del FPC, según Wilmar Roldán

Durante la charla, la periodista fue directa y le preguntó cuál había sido la barra más complicada de arbitrar en el fútbol profesional colombiano.

Muchos esperaban que mencionara a hinchadas históricas como las de Atlético Nacional, Millonarios o América de Cali. Sin embargo, la respuesta fue otra.

Sin demorarse, Roldán señaló a la hinchada del Cúcuta Deportivo. Según explicó, el ambiente en el estadio General Santander es particularmente exigente, no solo por la presión sonora, sino por lo que puede ocurrir desde la tribuna.

“Puede volar cualquier cosa”, afirmó el árbitro, dejando claro que no se trata de hechos aislados, sino de un entorno en el que el juez debe estar en alerta permanente.

Una anécdota que marcó su carrera arbitral

Roldán también recordó uno de los episodios que más impacto le generó durante su trayectoria. En la entrevista relató una despedida organizada por la barra del Cúcuta Deportivo a uno de sus integrantes fallecidos.

Según contó, la hinchada ingresó un ataúd a la tribuna popular como parte del homenaje, una escena que lo dejó profundamente impresionado y que evidencia el nivel de intensidad que puede vivirse en ese escenario.

El árbitro explicó que situaciones como esa hacen que el control emocional y la concentración sean claves al dirigir partidos en determinadas plazas del país.