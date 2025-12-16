CANAL RCN
Tendencias

Rutas de pueblos navideños en Boyacá: experiencias, sabores y costos para viajar en diciembre

Boyacá se ilumina en Navidad: rutas imperdibles por sus pueblos más turísticos.

Rutas de pueblos navideños en Boyacá diciembre
Foto: Gobernación de Boyacá

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
10:32 a. m.
Durante la temporada decembrina, Boyacá se transforma en uno de los destinos turísticos más encantadores de Colombia.

Sus pueblos, reconocidos por conservar tradiciones religiosas, arquitectura colonial y una fuerte identidad cultural, ofrecen rutas ideales para recorrer en familia y disfrutar de la Navidad sin grandes gastos.

Entre montañas, plazas iluminadas y ferias artesanales, el departamento se consolida como una alternativa atractiva frente a destinos más costosos.

Los municipios de Boyacá más recomendados para visitar en diciembre

Municipios como Villa de Leyva, Nobsa, Tibasosa, Duitama y Monguí conforman algunos de los recorridos más recomendados, gracias a su cercanía entre sí y a la diversidad de planes que ofrecen durante diciembre.

Villa de Leyva es uno de los principales referentes turísticos de Boyacá en Navidad. Su Plaza Mayor se viste de luces y figuras monumentales, mientras iglesias y calles empedradas sirven de escenario para conciertos, novenas y muestras culturales. La oferta hotelera es amplia y permite opciones para todos los presupuestos.

A pocos kilómetros, Nobsa se destaca por su tradición artesanal en lana. Durante diciembre, sus talleres y ferias se llenan de ruanas, bufandas y prendas hechas a mano, ideales para regalos navideños. El pueblo también ofrece alumbrados sobrios, pero cargados de simbolismo religioso.

Tibasosa, conocido por su producción de feijoa, sorprende con pesebres, decoraciones temáticas y una agenda religiosa que atrae a turistas interesados en celebraciones tradicionales. Sus calles tranquilas lo convierten en una parada perfecta para recorridos familiares.

Duitama, Monguí y costos del viaje para disfrutar de Boyacá en Navidad

Duitama complementa la ruta con una oferta urbana más amplia. Centros comerciales, parques iluminados y eventos musicales hacen parte de su programación navideña.

Desde allí, muchos viajeros continúan hacia Monguí, considerado uno de los pueblos más bonitos de Boyacá. Sus calles empinadas, el puente colonial y la Basílica de Nuestra Señora de Monguí se convierten en puntos clave durante las noches decembrinas.

En cuanto a la gastronomía, platos como el cocido boyacense, la longaniza, la mazamorra chiquita y los postres de feijoa son protagonistas. Un almuerzo típico puede costar alrededor de $30 mil, mientras que los productos artesanales varían según su elaboración.

El transporte terrestre desde Bogotá tiene tarifas aproximadas de $30 mil a $60 mil por trayecto, y el alojamiento oscila entre $70 mil y $250 mil por noche, dependiendo del municipio y la temporada.

Estos costos convierten a Boyacá en una de las rutas navideñas más completas y accesibles del país, ideal para quienes buscan vivir la Navidad entre historia, tradición y paisajes únicos.

