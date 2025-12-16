Rutas de pueblos navideños en Boyacá: experiencias, sabores y costos para viajar en diciembre

Durante la temporada decembrina, Boyacá se transforma en uno de los destinos turísticos más encantadores de Colombia.

Sus pueblos, reconocidos por conservar tradiciones religiosas, arquitectura colonial y una fuerte identidad cultural, ofrecen rutas ideales para recorrer en familia y disfrutar de la Navidad sin grandes gastos.

Entre montañas, plazas iluminadas y ferias artesanales, el departamento se consolida como una alternativa atractiva frente a destinos más costosos.

Los municipios de Boyacá más recomendados para visitar en diciembre

Municipios como Villa de Leyva, Nobsa, Tibasosa, Duitama y Monguí conforman algunos de los recorridos más recomendados, gracias a su cercanía entre sí y a la diversidad de planes que ofrecen durante diciembre.

Villa de Leyva es uno de los principales referentes turísticos de Boyacá en Navidad. Su Plaza Mayor se viste de luces y figuras monumentales, mientras iglesias y calles empedradas sirven de escenario para conciertos, novenas y muestras culturales. La oferta hotelera es amplia y permite opciones para todos los presupuestos.

A pocos kilómetros, Nobsa se destaca por su tradición artesanal en lana. Durante diciembre, sus talleres y ferias se llenan de ruanas, bufandas y prendas hechas a mano, ideales para regalos navideños. El pueblo también ofrece alumbrados sobrios, pero cargados de simbolismo religioso.

Tibasosa, conocido por su producción de feijoa, sorprende con pesebres, decoraciones temáticas y una agenda religiosa que atrae a turistas interesados en celebraciones tradicionales. Sus calles tranquilas lo convierten en una parada perfecta para recorridos familiares.

Duitama, Monguí y costos del viaje para disfrutar de Boyacá en Navidad

Duitama complementa la ruta con una oferta urbana más amplia. Centros comerciales, parques iluminados y eventos musicales hacen parte de su programación navideña.

Desde allí, muchos viajeros continúan hacia Monguí, considerado uno de los pueblos más bonitos de Boyacá. Sus calles empinadas, el puente colonial y la Basílica de Nuestra Señora de Monguí se convierten en puntos clave durante las noches decembrinas.

En cuanto a la gastronomía, platos como el cocido boyacense, la longaniza, la mazamorra chiquita y los postres de feijoa son protagonistas. Un almuerzo típico puede costar alrededor de $30 mil, mientras que los productos artesanales varían según su elaboración.

El transporte terrestre desde Bogotá tiene tarifas aproximadas de $30 mil a $60 mil por trayecto, y el alojamiento oscila entre $70 mil y $250 mil por noche, dependiendo del municipio y la temporada.

Estos costos convierten a Boyacá en una de las rutas navideñas más completas y accesibles del país, ideal para quienes buscan vivir la Navidad entre historia, tradición y paisajes únicos.