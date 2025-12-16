Video reveló el rostro del hombre que habría asesinado a dos personas en la Universidad de Brown, en EE. UU.

Las autoridades de Providence, Estados Unidos, avanzan en la investigación del tiroteo en la Universidad de Brown al publicar imágenes de la persona que estaría vinculada con el ataque que dejó un saldo de dos personas muertas y nueve heridas.

El FBI intensificó los esfuerzos de búsqueda a través del anuncio de una recompensa superior a los 50.000 dólares para quienes puedan entregar información que conduzca a la identificación y captura del responsable.

Las imágenes del sospechoso están siendo analizadas por las autoridades y han sido difundidas ampliamente para facilitar su reconocimiento por parte de la ciudadanía.

¿Quién es el asesino de dos personas en la Universidad de Brown?

La calificación del sospechoso como armado y peligroso advierte sobre la gravedad del caso y la necesidad de extremar precauciones. Las autoridades señalan que no se debe intentar un acercamiento directo al hombre, sino reportar inmediatamente cualquier información relevante.

La difusión de las imágenes del sospechoso marca una hoja de ruta en la investigación. La comunidad universitaria y los residentes de Providence permanecen en alerta mientras continúa la búsqueda activa del responsable de este caso que conmocionó a la región.

El tiroteo en la Universidad de Brown res uno de los incidentes de violencia armada más graves registrados en instituciones educativas de Providence. Las nueve personas heridas reciben atención médica, aunque las autoridades no han entregado detalles sobre su estado de salud actual.

Millonaria recompensa por la ubicación del tirador de la Universidad de Brown

El FBI reforzó su compromiso con la investigación al anunciar una millonaria recompensa, así lo indicó Ted Docks, agente especial a cargo en Boston:

Queremos anunciar que el FBI ahora ofrece una recompensa de 50.000 dólares por cualquier información que pueda conducir a la identificación, detención y condena del responsable al que consideramos armado y peligroso.

"Renovamos nuestro llamado a la colaboración ciudadana para recabar cualquier información sobre el autor de los disparos. Ningún dato es insignificante o irrelevante", señaló el FBI en su comunicado oficial.