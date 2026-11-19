El pasado miércoles 18 de noviembre de 2026, cuando en Colombia eran las 2:14 de la tarde, pero en la Dorsal Pacífico-Antártica las 9:14 de la mañana, se presentó un fuerte sismo en esa región.

De acuerdo con las entidades sísmicas oficiales, la magnitud sobrepasó los 6.0. ¿De cuánto fue la profundidad? ¿Qué han explicado los expertos? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en la Dorsal Pacífico-Antártica

9:14 a.m. del 18 de noviembre de 2026 en la Dorsal Pacífico-Antártica / 2:14 p.m. del 18 de noviembre de 2026 en Colombia.

Epicentro: Dorsal Pacífico-Antártica.

Magnitud: 6.1.

Profundidad: 10 kilómetros (superficial).

Intensidad del temblor: VI.

¿Qué han reportado las autoridades tras este fuerte sismo en la Dorsal Pacífico-Antártica?

Lo primero que han aclarado las autoridades especializadas es que, a pesar de que el sismo tuvo una magnitud considerable, no se presentaron daños materiales porque se originó en alta mar y apartado de centros poblados.

En consecuencia, no hay reportes de percepción en la tierra y, por ende, el Servicio Geológico de Estados Unidos emitió una alerta verde, lo que significa que es nula la posibilidad de que existan víctimas.

Además, las autoridades marítimas han asegurado que el oleaje ha conservado su normalidad y que no existen posibilidades de que se genere un tsunami en las costas.

¿Cuál fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 19 de noviembre de 2026?

El Servicio Geológico Colombiano detectó el primer movimiento telúrico de este jueves sobre las 12:09 de la madrugada.

Los datos oficiales de ese temblor son los siguientes:

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).