Este viernes 20 de noviembre de 2026 vence el plazo para declarar y pagar la retención del impuesto de Industria y Comercio (ReteICA) correspondiente al quinto bimestre del año en Bogotá. La obligación cubre las retenciones practicadas durante septiembre y octubre de 2026 y recae sobre los agentes retenedores que operan en la capital.

Para muchos contadores, administradores de pequeñas empresas y responsables de compras en Bogotá, la tercera semana de noviembre suele sentirse como una carrera contra el reloj.

Entre cierres operativos, pagos de proveedores y la preparación del fin de año, pasar por alto un vencimiento tributario puede traducirse en un golpe inesperado a la caja: sanciones e intereses por extemporaneidad.

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) hizo un llamado a los agentes retenedores para que revisen sus soportes con anticipación y cumplan dentro del calendario fijado.

El director de Impuestos, Pablo Verástegui, recordó que revisar la información antes de presentar la declaración y pagar a tiempo evita costos adicionales para los contribuyentes y permite que los recursos recaudados de manera anticipada ingresen oportunamente a las finanzas de la ciudad.

¿Qué es el ReteICA y quiénes deben cumplir?

El ReteICA es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de Industria y Comercio (ICA). Quienes actúan como agentes retenedores descuentan el valor correspondiente al momento de efectuar ciertos pagos o abonos en cuenta y luego deben declararlo y transferirlo al Distrito.

De acuerdo con la normativa vigente, entre los responsables de esta obligación se encuentran:

Entidades de derecho público.

Grandes contribuyentes definidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Personas o entidades designadas como agentes retenedores mediante la Resolución DDI-000305 del 16 de enero de 2020.

Intermediarios o terceros que intervengan en operaciones económicas en las que se genere la retención.

Cómo declarar y pagar en línea sin contratiempos

La Secretaría de Hacienda recuerda que este trámite puede realizarse de manera virtual para ahorrar desplazamientos y evitar congestiones de última hora. Para hacerlo, el contribuyente debe ingresar al portal oficial www.haciendabogota.gov.co, seleccionar el botón Pagos Bogotá y luego dirigirse a la opción ICA–ReteICA, donde podrá presentar su declaración y efectuar el pago en línea o, si lo prefiere, generar el recibo para cancelar de forma presencial en las entidades financieras autorizadas.

Asimismo, la entidad recomienda verificar minuciosamente toda la información antes de enviar la declaración, no dejar el proceso para el último día y utilizar únicamente los canales institucionales —incluidas las cuentas oficiales @HaciendaBogota— con el fin de prevenir fraudes o el ingreso a enlaces falsos.