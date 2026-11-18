Club del fútbol colombiano anunció la salida de 22 jugadores de la plantilla profesional: comunicado oficial
El club, que solo ganó cuatro partidos en la Liga BetPlay 2026-II, comunicó la decisión a través de redes sociales.
Noticias RCN
05:14 p. m.
El fútbol profesional colombiano entró en su recta final; la Liga BetPlay iniciará los cuadrangulares finales el próximo viernes 20 de noviembre, mientras que el Torneo BetPlay conocerá este jueves 19 a los dos finalistas del segundo semestre, y que irán en busca del ascenso a primera división.
Deportivo Pasto, que tuvo un gran primer semestre llegando hasta los cuartos de final, registró un rendimiento totalmente opuesto al mostrado en la primera parte del año; en la Liga BetPlay-I logró 34 puntos en la fase regular y fue eliminado por Deportes Tolima con un global de 3-0.
En la liga del segundo semestre ocupó la anteúltima posición con 15 puntos y con solo cuatro partidos ganados; la suma de ambos campeonatos no le permitió estar en los puestos de clasificación a torneos internacionales y en la Copa BetPlay fue eliminado por el Independiente Medellín luego de caer 4-1.
Deportivo Pasto anunció la salida de 22 jugadores de la plantilla profesional
A raíz de los malos resultados, el club comunicó a través de redes sociales la salida de 22 jugadores de la plantilla profesional de cara a lo que será el 2027; en el comunicado oficial informaron que los jugadores mencionados "finalizaron su etapa deportiva en la institución".
De igual forma, concluyeron deseando éxitos en la carrera deportiva de los futbolistas.
Estos son los 22 futbolistas que saldrán del Deportivo Pasto y deberán buscar nuevo club para el próximo año:
- Nicolás Gil
- David Guerrero
- Santiago Jiménez
- Joyce Ossa
- Mateo Garavito
- Fainer Torijano
- Harrinson Mancilla
- Enrique Serje
- Santiago Córdoba
- Diego Chávez
- Mayer Gil
- Matías Pisano
- Giovanny Banguera
- Yeison Tolosa
- Joider Micolta
- Yeiler Goez
- Derik Osede
- Franco Leys
- Jorge Obregon
- Andrés Ibarguen
- Julián Quiñones
- Jhon Méndez
Deportivo Pasto jugó con nómina sub-20 las últimas dos fechas de la Liga BetPlay-II
Las últimas dos jornadas de la Liga BetPlay 2026-II estuvieron envueltas en polémica debido a la nómina que usó el Deportivo Pasto para enfrentar los partidos ante Santa Fe y Junior, respectivamente; por falta de pago, los jugadores decidieron entrar en un cese de actividades, por lo que el club decidió que los jugadores juveniles afrontaran los partidos.
La polémica surgió porque Independiente Santa Fe confirmó su clasificación a los cuadrangulares después de golear 5-0 al Deportivo Pasto, mientras que otros clubes debieron jugar contra la nómina titular del club 'volcánico'; el duelo frente a Junior en la última fecha no significaba ningún problema, ya que ambos clubes se encontraban eliminados.