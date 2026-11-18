El fútbol profesional colombiano entró en su recta final; la Liga BetPlay iniciará los cuadrangulares finales el próximo viernes 20 de noviembre, mientras que el Torneo BetPlay conocerá este jueves 19 a los dos finalistas del segundo semestre, y que irán en busca del ascenso a primera división.

RELACIONADO DIMAYOR confirmó la programación de la primera y segunda fecha de los cuadrangulares de Liga Betplay

Deportivo Pasto, que tuvo un gran primer semestre llegando hasta los cuartos de final, registró un rendimiento totalmente opuesto al mostrado en la primera parte del año; en la Liga BetPlay-I logró 34 puntos en la fase regular y fue eliminado por Deportes Tolima con un global de 3-0.

En la liga del segundo semestre ocupó la anteúltima posición con 15 puntos y con solo cuatro partidos ganados; la suma de ambos campeonatos no le permitió estar en los puestos de clasificación a torneos internacionales y en la Copa BetPlay fue eliminado por el Independiente Medellín luego de caer 4-1.

Deportivo Pasto anunció la salida de 22 jugadores de la plantilla profesional

A raíz de los malos resultados, el club comunicó a través de redes sociales la salida de 22 jugadores de la plantilla profesional de cara a lo que será el 2027; en el comunicado oficial informaron que los jugadores mencionados "finalizaron su etapa deportiva en la institución".

De igual forma, concluyeron deseando éxitos en la carrera deportiva de los futbolistas.

Estos son los 22 futbolistas que saldrán del Deportivo Pasto y deberán buscar nuevo club para el próximo año:

Nicolás Gil

David Guerrero

Santiago Jiménez

Joyce Ossa

Mateo Garavito

Fainer Torijano

Harrinson Mancilla

Enrique Serje

Santiago Córdoba

Diego Chávez

Mayer Gil

Matías Pisano

Giovanny Banguera

Yeison Tolosa

Joider Micolta

Yeiler Goez

Derik Osede

Franco Leys

Jorge Obregon

Andrés Ibarguen

Julián Quiñones

Jhon Méndez

Deportivo Pasto jugó con nómina sub-20 las últimas dos fechas de la Liga BetPlay-II

Las últimas dos jornadas de la Liga BetPlay 2026-II estuvieron envueltas en polémica debido a la nómina que usó el Deportivo Pasto para enfrentar los partidos ante Santa Fe y Junior, respectivamente; por falta de pago, los jugadores decidieron entrar en un cese de actividades, por lo que el club decidió que los jugadores juveniles afrontaran los partidos.

La polémica surgió porque Independiente Santa Fe confirmó su clasificación a los cuadrangulares después de golear 5-0 al Deportivo Pasto, mientras que otros clubes debieron jugar contra la nómina titular del club 'volcánico'; el duelo frente a Junior en la última fecha no significaba ningún problema, ya que ambos clubes se encontraban eliminados.