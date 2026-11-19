Luego de tres días luchando por su vida, falleció en Bogotá Nicolle Andrea Pedraza, la estudiante de 16 años que fue arrollada de camino a su colegio, el pasado martes 10 de noviembre.

La conductora involucrada en el accidente no tendría pase y habría estado movilizándose en horario restringido, por la carrera Séptima con calle 180.

Hoy, la tía de la menor, Liz Buitrago, la recuerda como una joven con “muchos sueños. Era una niña demasiado aplicada, demasiado juiciosa. Tenía en su colegio muy buenas calificaciones. Pertenecía a una banda. Esa era su vida, su sueño, su esperanza. Además, quería irse para las Fuerzas Militares o la Policía (al terminar el colegio)”.

La familia Pedraza no ha sido contactada por las autoridades ni por la conductora:

Desde el momento en el que ocurrió el accidente, la familia no ha vuelto a ser contactada por las autoridades o la conductora.

La menor luchó por su vida durante días, pero las heridas que sufrió en medio del siniestro la llevaron a perder la vida el pasado viernes, 13 de noviembre, en horas de la noche.

Según la familia, sufrió “dos paros cardiorrespiratorios cuando era trasladada y tuvo un traumatismo craneoencefálico y de tórax y varias costillas rotas. La niña, cuando llegó al hospital, llegó prácticamente muerta y luchando por su vida falleció el viernes a las 9:00 de la noche”.

Conductora implicada en el accidente no tendría pase y habría estado al volante en horario restringido:

Preocupa a la familia de Nicolle Andrea que “la señora que la atropelló no tenía SOAT, estaba en pico y placa y muchas personas dicen que, cuando cruzó la calle, el semáforo estaba en rojo”.

Advierten que “hay muchas irregularidades en el proceso” y piden a las autoridades que se haga justicia para que la muerte de su pequeña hija no quede impune.