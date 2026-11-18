Barranquilla se paraliza el próximo sábado 21 de noviembre con la gran final de la Copa Conmebol Sudamericana que disputarán Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil; el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla estuvo listo en tiempo récord para recibir a miles de hinchas desde Argentina, Brasil y el resto de Colombia.

Desde el lunes 16 de noviembre, hinchas de ambos clubes empezaron a arribar a diferentes ciudades de Colombia para hacer escala antes de partir a Barranquilla; principalmente los hinchas de Boca Juniors son los que más se han visto en los principales aeropuertos del país y desde ya se siente el ambiente a final.

Hinchas de Boca Juniors ya están en Cartagena y Santa Marta

En redes sociales ya han empezado a circular videos de hinchas del club 'Xeneize' que han llegado a Cartagena y Santa Marta para disfrutar de las playas los días previos al partido del sábado; aunque algunas aerolíneas ofrecieron opciones de vuelos directos entre Buenos Aires y Barranquilla, para algunos resultó más económica llegar primero a alguna de las ciudades cercanas para luego transportarse vía terrestre.

Seguidores del club brasilero también se han hecho presentes en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, sin embargo, se espera una masiva presencia de hinchas argentinos y se estima que más de la mitad del nuevo 'Supermetro' se vista de azul y oro para apoyar al club argentino.

Banderas e instrumentos en las principales calles turísticas del Caribe colombiano son el escenario que se ha visto durante las últimas horas y hasta el mismo sábado 21 seguirán llegando al país aviones llenos de hinchas que esperan devolverse con el título de la Copa Sudamericana.

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'Fan Fest' en el Malecón de Barranquilla

El próximo jueves 19 y viernes 20 de noviembre, el Gran Malecón de Barranquilla recibirá la Fiesta Sudamericana organizada por la Conmebol para que los hinchas de Boca, Atlético Mineiro y el fútbol en general se acerquen a disfrutar de diferentes actividades culturales y musicales como gran previo a la final del sábado; la entrada será gratuita, con aforo limitado, y los interesados solo tendrán que registrarse en la página oficial de la Conmebol.