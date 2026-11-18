Se prendieron todas las alarmas en el fútbol colombiano tras las imágenes que quedaron durante el partido entre la Selección Colombia y Chile en Santiago, donde el volante vallecaucano Gustavo Puerta tuvo que salir del terreno de juego con serios gestos de dolor.

El jugador del Olympiacos de Grecia fue a la disputa de un balón y un mal movimiento le provocó una lesión en la rodilla izquierda. El médico de la Selección Colombia tuvo que consolarlo, abrazándolo en el césped, lo que generó preocupación sobre una lesión de gravedad.

¿Qué pasó con Gustavo Puerta?

Puerta salió de la cancha en camilla y fue trasladado inmediatamente en ambulancia a un centro médico para hacer la respectiva valoración sobre lo sucedido. Pese a la angustia inicial, se entregó un primer parte de tranquilidad.

Según reportes de la prensa, se descartó una rotura de ligamentos o compromiso de meniscos en la rodilla del joven jugador vallecaucano. Viajará a Grecia, donde será sometido a nuevas pruebas para determinar el tiempo de baja y proceso de recuperación.

De entrada, se desconoce cuál es el dictamen médico oficial y no hay fecha exacta para el regreso de Puerta a las canchas, aunque se habla de una distensión. Sin embargo, tras descartarse lesiones de gravedad, se espera que en las próximas semanas esté de vuelta.