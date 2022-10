Papel y lápiz: la calculadora de los equipos para clasificar a cuadrangulares

La fase del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay finaliza este domingo con una fecha que estará para el infarto. Tan solo Águilas Doradas e Independiente Medellín ya están clasificados para los cuadrangulares y otros 10 están en la lucha por conseguir un lugar.

Tan apretada está la situación en la tabla que entre el tercero y el décimo hay tan solo dos puntos de diferencia, por lo que puede pasar de todo en esta última jornada en la que se presentarán enfrentamientos de equipos con aspiraciones como Bucaramanga y Pereira, e Independiente Santa Fe y Once Caldas.

Las cuentas para cuadrangulares Liga BetPlay

Por ejemplo, Deportivo Pasto es tercero en la tabla con 31 puntos y para clasificar, solo le basta ganar o empatar de local contra Independiente Medellín. Mismo caso es el de el cuadro 'cardenal' (cuarto), que sumando al menos un punto en Bogotá asegurará su cupo en la siguiente fase. Si pierden, los 'volcánicos deberán esperar que Once Caldas, Millonarios, Nacional y Junior no ganen. Igualmente pasa para el 'expreso rojo', salvo con los 'verdolagas'.

América de Cali (quinto, 30 puntos) es otro de los que se clasifica con un triunfo contra Unión Magdalena en Santa Marta. Si empata también avanzaría, a no ser de que ocurra algo extraordinario como una goleada de Junior por seis o más tantos de diferencia a Jaguares. En caso de perder, debe esperar a que Millonarios, Nacional y Junior pierdan.

También con 30 puntos, en el sexto lugar de la tabla está Once Caldas, que depende de sí mismo con una victoria contra Santa Fe, pero empezará a depender de otros resultados si empata, pues deberá esperar a que dos de entre Junior, Millonarios y Nacional no ganen. Si pierde también sigue con chances en caso de que Pereira y Millonarios pierdan y Junior no sume de a tres.

El séptimo en la tabla parcialmente es el sorprendente Atlético Bucaramanga (30 puntos) que recibe al Deportivo Pereira en su casa. Sus cuentas son muy similares a las del 'blanco banco'. Si gana, se clasifica; si empata, debe esperar a que dos de entre Junior, Millonarios y Nacional no gane; y si pierde, depende de que pase lo mismo con el 'embajador' y el 'verdolaga' y que el 'tiburón' pierda o empate.

El que hasta ahora cierra el selecto grupo de los ocho es Millonarios (29 puntos), que si vence a Alianza Petrolera, asegurará su lugar. Sin embargo, el deficiente presente del equipo hace pensar que tenga un resultado negativo en Barrancabermeja. Si empata, se mete de igual forma en caso de que Junior y Nacional no ganen. Desde los albiazules para abajo, una derrota los dejaría automáticamente eliminados.

En adelante, las opciones se encarecen para los demás equipos. Por ejemplo, a Atlético Nacional (noveno, 29 puntos) le sirve una victoria frente a Equidad y un empate solo si Millonarios pierde y Unión Magdalena y Junior no suman de a tres.

Caso parecido el del Deportivo Pereira (décimo, 29 puntos), que además de ganar, también podría clasificar si empata. Para que esto se dé, depende de que dos de entre Junior, Millonarios y Nacional no ganen.

La sorpresa de la temporada es que a estas alturas Junior de Barranquilla (undécimo, 28 puntos) esté con un pie y medio en vacaciones por liga a partir del lunes. El 'tiburón' no depende de si mismo y si le gana a Jaguares, debe esperar a que Millonarios o Nacional pierdan. Si empata o pierde queda eliminado.

En el puesto 12 de la tabla está Unión Magdalena (28 puntos), que viene en picada en las últimas fechas tras una grandiosa primera mitad de la temporada. Para estar en cuadrangulares debe ganar sí o sí, pero también esperar que dos de entre Junior, Millonarios y Nacional no ganen.

El último con posibilidades de clasificar es La Equidad, que ocupa la casilla 13 de la tabla con 27 puntos. A los 'aseguradores' solo les sirve ganar frente a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, pero necesita que Millonarios y Pereira pierdan y que Junior y Unión Magdalena pierdan o empaten.