Dimayor confirma programación para la fecha 8 de Liga BetPlay: hay 3 juegos aplazados

La Liga BetPlay hay entrado en un momento complejo que tiene confundidos a los fanáticos, pues en cada jornada hay partidos aplazados y adelantados por el Mundial de fútbol Femenino Sub-20 que se llevará a cabo en el país.

Y es que el certamen mundial, donde Colombia tendrá representación, comenzará el próximo 31 de agosto en ciudades como Cali, Bogotá y Medellín, el cual terminará el 22 de septiembre.

La razón por la que se aplazan los partidos de Liga BetPlay

Ante esto, la FIFA le pide a la organización que deben entregar los estadios con un mes de antelación para las mejoras que exige el ente internacional.

Del mismo modo, los entregan diez días después de que termine el mundial, por lo que equipos como Millonarios, Santa Fe, Atlético Nacional, Medellín y América de Cali, han tenido que postergar sus juegos de local.

Programación de la fecha 8 de la Liga BetPlay 2024-II

Este sábado, la Dimayor dio a conocer la programación de la fecha 8 de la Liga BePlay , confirmando que los compromisos entre Independiente Medellín vs. Alianza FC, Envigado vs. Águilas Doradas y La Equidad vs. América de Cali, serán aplazados.

Sábado 31 de agosto

Jaguares de Córdoba vs. Atlético Nacional

Estadio: Jaraguay (Montería)

Hora: 5:00 pm

TV: Win Sports +

Boyacá Chicó vs. Fortaleza

Estadio: La Independencia (Tunja

Hora: 8:00 pm

TV: Win Sports / Win Sports +

Domingo 1 de septiembre

Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Estadio: Américo Montanini (Bucaramanga)

Hora: 3:00 pm

TV: Win Sports +

Millonarios vs. Patriotas

Estadio: Bello Horizonte (Villavicencio)

Hora: 5:10 pm

TV: Win Sports +

Junior vs. Santa Fe

Estadio: Metropolitano (Barranquilla)

Hora: 7:20 pm

TV: Win Sports +

Martes 3 de septiembre

Deportivo Pereira vs. Once Caldas

Estadio: Hernán Ramírez Villegas (Pereira)

Hora: 6:00 pm

TV: Win Sports +

Deportivo Cali vs. Deportivo Pasto

Estadio: Palmaseca (Palmira)

Hora: 8:00 pm

TV: Win Sports +